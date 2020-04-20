Источник материала: ОНТ

Владимир Королькевич утверждён старшим тренером женской сборной России по биатлону — специалист покинет белорусскую команду.

Ранее Королькевич уже работал с женской сборной России с 2013-го по 2015-й годы. В 2018-ом он перешёл в белорусскую команду. Главный тренер сборной России по биатлону пока не утверждён. Известно, что с мужской командой будет работать Роберт Кабуков.

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