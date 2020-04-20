|
Около 50 домов в день, задействованы все коммунальщики. Продолжается санобработка в райцентрах Минской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минской области продолжается санитарная обработка в райцентрах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Этим занимаются сотрудники жилищно-коммунального хозяйства.
На контроле – места общего пользования, в первую очередь подъезды многоквартирных домов. Здесь уделяют внимание деталям. Специальным дезинфицирующим раствором обрабатывают поручни, ручки дверей, домофоны, кабины и кнопки лифтов и даже почтовые ящики. Например, в Слуцке за сутки обрабатывают около 50 домов. Задействованы все коммунальщики.
Инна Лисок, начальник ЖЭУ № 5 Слуцкого ЖКХ:
Параллельно санобработка проходит в других общественных местах, в том числе на городских улицах и остановках транспорта. Дезинфекция сейчас происходит три раза в неделю.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около 50 домов в день, задействованы все коммунальщики. Продолжается санобработка в райцентрах Минской области
Новости Беларуси. В Минской области продолжается санитарная обработка в райцентрах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Этим занимаются сотрудники...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)