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Около 50 домов в день, задействованы все коммунальщики. Продолжается санобработка в райцентрах Минской области

20.04.2020 18:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минской области продолжается санитарная обработка в райцентрах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Этим занимаются сотрудники жилищно-коммунального хозяйства.

Около 50 домов в день, задействованы все коммунальщики. Продолжается санобработка в райцентрах Минской области

На контроле – места общего пользования, в первую очередь подъезды многоквартирных домов. Здесь уделяют внимание деталям. Специальным дезинфицирующим раствором обрабатывают поручни, ручки дверей, домофоны, кабины и кнопки лифтов и даже почтовые ящики. Например, в Слуцке за сутки обрабатывают около 50 домов. Задействованы все коммунальщики.

Около 50 домов в день, задействованы все коммунальщики. Продолжается санобработка в райцентрах Минской области

Инна Лисок, начальник ЖЭУ № 5 Слуцкого ЖКХ:
Наша администрация очень оперативно закупила все средства дезинфекции: перчатки, очки, дозаторы, средства с хлорсодержащими компонентами. И наша задача уже была организовать оперативно, поэтому люди вышли. Они и сегодня работают оперативно.

Около 50 домов в день, задействованы все коммунальщики. Продолжается санобработка в райцентрах Минской области

Параллельно санобработка проходит в других общественных местах, в том числе на городских улицах и остановках транспорта. Дезинфекция сейчас происходит три раза в неделю.

Люди в материале: Инна Лисок

 
 
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Новости Беларуси. В Минской области продолжается санитарная обработка в райцентрах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Этим занимаются сотрудники...
 
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