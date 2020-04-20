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Несколько дней искали его маму. Борисовский фермер приютил бурого медвежонка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Необычный домашний питомец появился в Борисовском районе. Один из местных фермеров приютил бурого медвежонка, сообщили программе «Минщина» на СТВ.
Косолапый остался в лесу один и, вероятно, в поисках еды пришел к людям. Несколько дней специалисты искали в окрестностях его маму, но безрезультатно. В дикой природе животное не выживет, поэтому мужчине выдали разрешение на его содержание. Сейчас фермер занимается обустройством вольера.
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Новости Беларуси. Необычный домашний питомец появился в Борисовском районе. Один из местных фермеров приютил бурого медвежонка, сообщили программе «Минщина» на...
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