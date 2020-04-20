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Несколько дней искали его маму. Борисовский фермер приютил бурого медвежонка

20.04.2020 19:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Необычный домашний питомец появился в Борисовском районе. Один из местных фермеров приютил бурого медвежонка, сообщили программе «Минщина» на СТВ.

Несколько дней искали его маму. Борисовский фермер приютил бурого медвежонка

Косолапый остался в лесу один и, вероятно, в поисках еды пришел к людям. Несколько дней специалисты искали в окрестностях его маму, но безрезультатно. В дикой природе животное не выживет, поэтому мужчине выдали разрешение на его содержание. Сейчас фермер занимается обустройством вольера.

Несколько дней искали его маму. Борисовский фермер приютил бурого медвежонка

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Новости Беларуси. Необычный домашний питомец появился в Борисовском районе. Один из местных фермеров приютил бурого медвежонка, сообщили программе «Минщина» на...
 
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