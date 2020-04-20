4 полезных продукта, о высокой калорийности которых вы не подозревали

Источник материала: ОНТ

Зачатую в сознании людей полезный продукт считается низкокалорийным. Однако «Полезность» продукта прежде всего определяется наличием в нём набора определенных нутриентов (витаминов, минералов, аминокислот). Полезный ещё далеко не означает низкую калорийность, ведь она может быть самой разной.

К следующим пяти продуктам следует относиться внимательнее, если вы следите за весом.

1. Бурый рис

Бурый рис весьма полезен для организма. Ведь он является отличным источником медленных углеводов, клетчатки, магния, фосфора. Но, к сожалению, калорий в нём не меньше, чем питательных веществ. Поэтому употреблять его стоит дозированно. Следите за тем, чтобы калории укладывались в вашу суточную норму. Так, 100 грамм бурого риса содержат примерно 290 ккал.

2. Тёмный шоколад

Тёмный шоколад с содержанием какао от 70%, конечно же, полезнее молочного. Какао-бобы даже способны замедлять процессы старения, а также стимулировать работу мозга. Однако за калорийность продукта отвечает как раз то самое содержание какао, а не сахара, как думают многие. Именно поэтому чем «темнее» шоколад, тем он более калорийнее. Так, тёмный шоколад содержит примерно 550-560 ккал в 100 граммах.

3. Суши

Суши являются любимым блюдом многих моделей. Однако многие из них не учитывают тот факт, что порция даже самых «диетических» суши (нори, рис, рыба, овощи) по калорийности эквивалентна гамбургеру (примерно 290 ккал). А если к этому прибавить ещё и соевый соус, имбирь, а также васаби, то вы уже рискуете выйти за рамки своей дневной нормы.

4. Гранола

Instagram-блогеры очень любят такой завтак. Ведь он отлично смотрится в кадре. Однако такой, на первый взгляд, здоровый завтрак содержит примерно 500 ккал на 100 грамм. К тому же, если вы приобретаете гранолу и мюсли в обычных супермаркетах, то чаще всего они содержат огромное количество вредных ингредиентов, лишнего сахара и жиров. Лучше отдавайте предпочтение обычной овсянке или домашней крамоле. За это тело скажет вам спасибо.

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