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Саммит Восточного партнерства перенесут на вторую половину 2020 года
Источник материала: Партизан
Саммит Восточного партнерства, который ранее был запланирован на июнь, переносится на вторую половину года.
Об этом сообщает
"Что касается саммита Восточного партнерства, то, как вам известно, он должен был состояться во время президентства Хорватии. Но этого не произойдет. Мы посмотрим, будет ли возможным провести саммит в живом формате во второй половине года", - сказал он.
Ранее не исключалось, что саммит Восточного партнерства может состояться в формате видеоконференции.
Напомним, на саммите Восточного партнерства Украина предлагала подписать Соглашение о совместном авиационном пространстве с ЕС.
Саммит должен был состояться 18 июня в Брюсселе.
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Саммит Восточного партнерства, который ранее был запланирован на июнь, переносится на вторую половину года.
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