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«Нам их хватит хотя бы на неделю работы». Белорусские IT-компании и МВД передали медикам крупную партию средств защиты

20.04.2020 19:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Словом и делом. Белорусские компании и госучреждения продолжают оказывать помощь медикам. Выразить благодарность врачам и поддержать их в борьбе с COVID-19 многие решили материально, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больницы страны получают медицинские маски, респираторы, спецкостюмы.

«Нам их хватит хотя бы на неделю работы». Белорусские IT-компании и МВД передали медикам крупную партию средств защиты

Так, белорусские IT-компании передали медикам крупную партию респираторов. Несмотря на повышенный мировой спрос, поставку удалось осуществить всего за 10 дней. Респираторы имеют высокий уровень защиты и позволяют медикам до 8 часов работать в полной безопасности. Кстати, именно такие фильтрующие маски для оказания помощи инфицированным рекомендует Всемирная организация здравоохранения.

О тех, кто не остался в стороне – материал Ксении Худолей.

Спрос и уважение. Именно так сейчас характеризуют ситуацию на мировом рынке медицинских товаров. Маски, перчатки и спецкостюмы становятся причиной торгового переполоха. Поставки средств индивидуальной защиты, которые сейчас необходимы многим странам в борьбе с COVID-19, спонтанно меняют логистику, а упреки в «перехвате» товарных партий выходят за пределы «закрытых» границ.

«Нам их хватит хотя бы на неделю работы». Белорусские IT-компании и МВД передали медикам крупную партию средств защиты

«Нам их хватит хотя бы на неделю работы». Белорусские IT-компании и МВД передали медикам крупную партию средств защиты

«Нам их хватит хотя бы на неделю работы». Белорусские IT-компании и МВД передали медикам крупную партию средств защиты

«Нам их хватит хотя бы на неделю работы». Белорусские IT-компании и МВД передали медикам крупную партию средств защиты

На днях в перекупке груза прямо на взлетной полосе Америку упрекнули Франция, Германия и Канада. В менее глобальных масштабах на «черном рынке» торгуют и простые смельчаки. Единичные случаи есть и в Беларуси. За чем же охотятся покупатели?

«Нам их хватит хотя бы на неделю работы». Белорусские IT-компании и МВД передали медикам крупную партию средств защиты

«Нам их хватит хотя бы на неделю работы». Белорусские IT-компании и МВД передали медикам крупную партию средств защиты

Ксения Худолей, корреспондент:
На вес золота сейчас фильтрующие маски (или респираторы). Их классифицируют по уровню защиты. Роль играет и материал, из которого сделаны, и наличие вот такого клапана. Последние две удерживают более 90 % загрязнения. Они в приоритете. Причем, повторюсь, для медиков. Именно такие респираторы ВОЗ рекомендует для работы с инфицированными пациентами.

«Нам их хватит хотя бы на неделю работы». Белорусские IT-компании и МВД передали медикам крупную партию средств защиты

«Нам их хватит хотя бы на неделю работы». Белорусские IT-компании и МВД передали медикам крупную партию средств защиты

Сражаться с COVID-19 на передовой в фильтрующих масках 2-го класса врачи могут на протяжении 8 часов. Производство респираторов налаживают и в Беларуси. Процесс запущен и оптимизирован. А пока возможность и желание помочь нашим докторам находят те, кто далек от медицины профессией, но не сердцем.

«Нам их хватит хотя бы на неделю работы». Белорусские IT-компании и МВД передали медикам крупную партию средств защиты

«Нам их хватит хотя бы на неделю работы». Белорусские IT-компании и МВД передали медикам крупную партию средств защиты

Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
К нам поступила партия респираторов 2-го класса, которые предоставили компании EPAM, Game Stream и Wargaming. Это средства защиты, которые сейчас остро необходимы и которые сейчас очень быстро расходуются в связи с ростом эпидемии.

Хочу выразить слова благодарности людям, которые неравнодушны, которые проявляют свою активную жизненную позицию, в то время как государство затрачивает огромные средства, подставляют плечо помощи. Спасибо!

Белорусские IT-компании закупили 700 тысяч респираторов для медиков

«Нам их хватит хотя бы на неделю работы». Белорусские IT-компании и МВД передали медикам крупную партию средств защиты

«Нам их хватит хотя бы на неделю работы». Белорусские IT-компании и МВД передали медикам крупную партию средств защиты

«Спасибо» – это именно то, что вместе с гуманитарной помощью хотели передать врачам IT-компании. 700 тысяч респираторов с высоким классом защиты доставили за 10 дней, и уже завтра (21 апреля) они подкрепят амуницию больниц всех регионов.

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Посильную помощь медучреждениям продолжают оказывать министерства и ведомства. Тысяча одноразовых комбинезонов передана в столичную больницу скорой помощи. Спецкостюмы сейчас необходимы в хирургическом отделении, чтобы защитить персонал от высоких рисков заражения.

«Нам их хватит хотя бы на неделю работы». Белорусские IT-компании и МВД передали медикам крупную партию средств защиты

Игорь Шиманский, заместитель главного врача Больницы скорой медицинской помощи Минска:
Если в смену у нас работают порядка 600 сотрудников, обеспечить всех одновременно комбинезонами, наверное, мы не в состоянии, потому что такого количества у нас нет.

Очень большая благодарность от всего коллектива клиники Министерству внутренних дел за то, что оказали гуманитарную помощь в виде тысячи вот этих комбинезонов. Я думаю, нам их хватит по крайней мере хотя бы на неделю работы. Спасибо большое!

«Нам их хватит хотя бы на неделю работы». Белорусские IT-компании и МВД передали медикам крупную партию средств защиты

«Нам их хватит хотя бы на неделю работы». Белорусские IT-компании и МВД передали медикам крупную партию средств защиты

«Нам их хватит хотя бы на неделю работы». Белорусские IT-компании и МВД передали медикам крупную партию средств защиты

Пандемия – время осознанных действий и общей собранности. Порой чего-то недостает, меняются стратегии и подходы, но главное – изыскиваются возможности.

«Нам их хватит хотя бы на неделю работы». Белорусские IT-компании и МВД передали медикам крупную партию средств защиты

Люди в материале: Ксения Худолей, Борис Андросюк, Игорь Шиманский

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Словом и делом. Белорусские компании и госучреждения продолжают оказывать помощь медикам. Выразить благодарность врачам и поддержать их в...
 
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