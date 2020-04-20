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«Мы можем снова проводить время на свежем воздухе». Как во Франции реагируют на послабление карантина

20.04.2020 20:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Во многих странах мира постепенно начинают снимать ограничения, введенные из-за пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российская академия наук: «Можно сейчас открыть детские дошкольные учреждения и школы»

Французы теперь могут навещать своих родственников в домах престарелых. Вдобавок, в стране разрешили непродолжительные прогулки с детьми и занятия спортом.

«Мы можем снова проводить время на свежем воздухе». Как во Франции реагируют на послабление карантина

Я считаю, что это позитивный шаг. Хорошо, что мы можем снова проводить время на свежем воздухе. Надеюсь, вскоре отменят еще больше ограничений.

«Мы можем снова проводить время на свежем воздухе». Как во Франции реагируют на послабление карантина

«Мы можем снова проводить время на свежем воздухе». Как во Франции реагируют на послабление карантина

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Новости мира. Во многих странах мира постепенно начинают снимать ограничения, введенные из-за пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Российская...
 
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