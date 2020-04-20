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«Мы можем снова проводить время на свежем воздухе». Как во Франции реагируют на послабление карантина
Источник материала: СТВ
Новости мира. Во многих странах мира постепенно начинают снимать ограничения, введенные из-за пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Французы теперь могут навещать своих родственников в домах престарелых. Вдобавок, в стране разрешили непродолжительные прогулки с детьми и занятия спортом.
Я считаю, что это позитивный шаг. Хорошо, что мы можем снова проводить время на свежем воздухе. Надеюсь, вскоре отменят еще больше ограничений.
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«Мы можем снова проводить время на свежем воздухе». Как во Франции реагируют на послабление карантина
Новости мира. Во многих странах мира постепенно начинают снимать ограничения, введенные из-за пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Российская...
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