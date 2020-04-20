«Мы можем снова проводить время на свежем воздухе». Как во Франции реагируют на послабление карантина

Источник материала: СТВ

Новости мира. Во многих странах мира постепенно начинают снимать ограничения, введенные из-за пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российская академия наук: «Можно сейчас открыть детские дошкольные учреждения и школы»

Французы теперь могут навещать своих родственников в домах престарелых. Вдобавок, в стране разрешили непродолжительные прогулки с детьми и занятия спортом.





Я считаю, что это позитивный шаг. Хорошо, что мы можем снова проводить время на свежем воздухе. Надеюсь, вскоре отменят еще больше ограничений.



