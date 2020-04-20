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С 20 апреля в школах и гимназиях области начались учебные занятия. Они проходят в обычном режиме, но по информации главного управления образования области, имеют некоторые особенности

21.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

С 20 апреля в школах и гимназиях области начались учебные занятия. Они проходят в обычном режиме, но по информации главного управления образования области, имеют некоторые особенности

– Особенность нынешней четверти в том, что отдельные школьники не приступили к учебным занятиям. Осваивать учебную программу они будут самостоятельно. Чтобы этот процесс прошел успешно, в помощь для них сразу два образовательных онлайн-ресурса – портал «Образование в Гродно» и «Виртуальная школа» на сайте ГрОИРО. Здесь можно найти фрагменты уроков с объяснением новых тем. На двух платформах таких уроков уже более 200 и обе они продолжают наполняться новыми материалами, – пояснили в главном управлении образования облисполкома.

С 20 апреля в школах и гимназиях области начались учебные занятия. Они проходят в обычном режиме, но по информации главного управления образования области, имеют некоторые особенности

Четвертая четверть по информации министерства образования продлится до 30 мая. С понедельника со всеми, кто пришел в школу на этой неделе, началась привычная работа. Что особенно важно в сложившейся эпедемиологической ситуации – созданы все условия для безопасного пребывания детей в школе. В классах школьники рассаживаются с учетом безопасной дистанции. Учебные кабинеты регулярно проветриваются. А дезинфицирующие средства в привычный обиход педагогов и школьников вошли еще до того, как начались самые продолжительные в этом году промежуточные каникулы.

Не останутся без внимания и те из учеников, кто остался дома. С ними организована дистанционная работа. Думаю, не ошибусь с предположением, сказав, что многие родители уже хорошо знают, как это работает. По крайней мере, среди моих знакомых нет таких, кто не знаком с актуальным новшеством. Многие школьники уже успели побывать в онлайн-классах с помощью самых разных интернет-платформ.

– Очень рада была онлайн-встрече с учителем и одноклассниками. У нас занятия проходили с помощью конферецсвязи и на экране отображались сразу все кто «пришел» на необычные занятия. В первый день прошли сразу несколько уроков, были даже перемены – поделилась четвероклассница гродненской СШ №39 Ксения Кришталева.

Для ребят такая форма связи с учителем и новая, и интересная. Вместе с тем нередко наблюдающие из любопытства за ходом урока родители отмечают только плюсы. Ребенок чувствует, что все внимание учителя обращено только к нему и соответствующим образом относится ко всему сказанному.

– У нас в семье две школьницы. Старшая дочь учится в четвертом классе, младшая – во втором. Обе занимаются с учителями онлайн, только на разных интернет-платформах. Одна позволяет старшей Ксении видеть на экране не только педагога, но и одноклассников. Младшая общается непосредственно с учителем, но с помощью виртуальных кнопок может даже «поднимать руку». На экране учителя в таком случае появляется сигнал, что она готова ответить, – рассказала мама школьниц Мария.

В каждой школе и даже каждом конкретном классе самостоятельно определяют подход к организации дистанционного формы контроля. Делается это исходя из материально-технической базы и возможностей с одной стороны педагога, а с другой стороны ученика.

Екатерина МОТЕВИЧ

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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– Особенность нынешней четверти в том, что отдельные школьники не приступили к учебным занятиям. Осваивать учебную программу они будут самостоятельно. Чтобы этот...
 
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