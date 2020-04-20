Самолечение опасно и недопустимо. Рубрика «Антивирус»

Источник материала: ОНТ

Опаснее любого лечения лишь самолечение. Выписывать себе микстуры всякий горазд. Уж сколько раз твердили миру: самолечение опасно и недопустимо. Как часто вы доверяете свое здоровье специалистам? Или чаще действуете по принципу «исцели себя сам»?

Чувствую недомогание – позвоню маме, бабушке, соседке. У них же наверняка наготове свой целебный арсенал. Для большей эффективности прибегу еще к народным средствам медицины – пополощу горло, попарю ноги, прогрею нос.

А в это время ещё можно вбить свои симптомы в поисковую строку в интернете! Медицинские справочники нынче не в моде, да и где же ещё быстрее найти свою болезнь, чем в сети? А чтоб уж наверняка – пропишу себе антибиотик. Согласитесь, знакомая ситуация?

При том, что все мы знаем: назначать себе антибиотики самостоятельно не то, что неразумно – крайне опасно для здоровья. Ведь многие заболевания имеют схожие симптомы, а вот лечатся они по-разному.

Сюда же запишем и бесконтрольный прием противовирусных препаратов для профилактики. Чревато побочными эффектами. Тем более эффективность многих «от простуды и гриппа» в мире не доказана. Вроде себя лечим, а выходит – совершенно наоборот.

В случае с COVID-19 подобрать правильное лечение могут исключительно специалисты. Испытываете слабость, боль в груди, проблемы с дыханием – никакого «скоро пройдет», вызовите врача! Из поликлиники по месту жительства. А если совсем плохо – сразу звоните 103.

Любое недомогание – и под ударом вы, а еще ваши родные и близкие. Не забывайте и о тех, кто в белых халатах 24/7 сражается за наше с вами здоровье. А еще на оказание помощи и консультирование ориентированы все органы власти – от сельсоветов до исполкомов.

Не ставьте самостоятельно диагнозы, не травите себя ударной дозой безрецептурных антибиотиков, запивая их соседскими микстурами и бабушкиными настойками, не усложняйте задачу себе и медикам. Обращайтесь за помощью своевременно и не болейте!

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