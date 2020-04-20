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Почему фрагменты фундаментов старинных зданий, найденные в парке Купалы, решили законсервировать?

20.04.2020 21:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Реконстукция парка имени Янки Купалы почти завершена. Обнаруженные фрагменты фундаментов бани Плавского и дома Луцкевичей решили законсервировать, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Почему фрагменты фундаментов старинных зданий, найденные в парке Купалы, решили законсервировать?

Совет по вопросам историко-культурного наследия при Мингорисполкоме собирался дважды, чтобы принять решение, что же делать с фрагментами фундаментов старинных зданий. Авторитетные историки определили, что весь парк является историко-культурной ценностью и выделять отдельные объекты нецелесообразно. Но и разрушать старинные фундаменты нельзя.

Почему фрагменты фундаментов старинных зданий, найденные в парке Купалы, решили законсервировать?

Поэтому принято решение законсервировать их в земле. В целом, в ходе ремонта парка заменили покрытие дорожек, инженерные сети, отремонтировали малые архитектурные формы и ограды со стороны улицы Янки Купалы.

Почему фрагменты фундаментов старинных зданий, найденные в парке Купалы, решили законсервировать?

Наталья Короткая, заместитель главного инженера ГП «УКС Центрального района»:
В парке будет также произведено озеленение и высажена клумба в виде злаковых культур. В июне мы планируем ввести объект в эксплуатацию.

Почему фрагменты фундаментов старинных зданий, найденные в парке Купалы, решили законсервировать?

Параллельно ведутся работы на набережной Свислочи. На реке строят фонтан на воде. А со стороны Коммунистической начинают ремонт бетонных ограждений.

Люди в материале: Наталья Короткая

 
 
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Новости Беларуси. Реконстукция парка имени Янки Купалы почти завершена. Обнаруженные фрагменты фундаментов бани Плавского и дома Луцкевичей решили...
 
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