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Истории с фотоснимками почти 300 героев Брестской крепости переданы на вечное хранение в российский Музея Победы

20.04.2020 21:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Истории с фотоснимками почти 300 героев Брестской крепости переданы на вечное хранение в российский Музея Победы

Приближается ещё один важный праздник весны – 9 Мая! Не только в этот день – весь юбилейный год мы вспоминаем бессмертный подвиг народа и тех, кто отдал за него жизни. Те самые «Лица Победы» теперь может увидеть каждый!  

Истории с фотоснимками почти 300 героев Брестской крепости переданы на вечное хранение во всенародный исторический депозитарий. Знаменитый белорусский мемориальный комплекс участвует в проекте российского Музея Победы.

Уникальный народно-исторический архив пополнят биографии участников обороны Цитадели, а также родных командиров Красной армии, которые в июне 1941 отдали свои жизни, защищая легендарную крепость. Документы и фотографии собрали и передали в Москву сотрудники мемориального комплекса. О Бресте россиянам напомнят и в День Победы. Ветеранам устроят телеэкскурсию по экспозиции. Покажут недавно созданный проект «Подвиг народа». Начинается он именно с трехмерных панорам жизни и обороны Брестской крепости.

Уникальное музейное пространство «Подвиг народа» было подготовлено специально к 75-летию Победы. На площади в три тысячи квадратных метров – около семи тысяч экспонатов, мультимедийные комплексы, фильмы-реконструкции. Наглядная картина того, как жила страна четыре военных года. Это и экспозиции эвакуации промышленности и населения, оккупация, сопротивление и партизанское движение.

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Теги: Брест
 
 
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Приближается ещё один важный праздник весны – 9 Мая! Не только в этот день – весь юбилейный год мы вспоминаем бессмертный подвиг народа и тех, кто отдал за него...
 
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