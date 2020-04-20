Стоимость нефти WTI рухнула до $0,01 за баррель

Источник материала: ОНТ

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI обвалилась на до отметки в $0,01 за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Сегодня в ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость нефти марки WTI поставила абсолютный антирекорд: уже 20:34 по минскому времени стоимость одного барреля обвалилась на 94,4% - до отметки в $1,02 за баррель.

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