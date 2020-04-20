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Истории белорусов, которым власти помогли решить проблемы с водой. Рубрика «По справедливости»
Источник материала: ОНТ
Когда хотелось, чтобы проблемы, как водой смыло, но как раз воды и не оказалось. К кому идти за помощью и как решить «водный» вопрос? Корреспонденты ОНТ собрали три истории с хеппи-эндом, где в цепочке «природа – человек» появилось еще одно звено – местные власти. А там и разрешились проблемы не в ущерб природе, но справедливости для человека ради.
В деревне Шейка всего пять жителей. После Чернобыльской аварии людей отсюда переселили. Позже территорию признали «чистой». А это те, кто спустя годы вернулся в родные места. Неожиданно в небольшой населенный пункт пришел настоящий водный кризис – пересох единственный колодец, построенный еще в середине прошлого века. Пытались решить проблему своими силами.
Но до «большой» воды так и не добрались. Засушливое жаркое лето, а затем бесснежная зима привели к тому, что влага попросту ушла.
Сначала пытались возить флягами из райцентра. Затем в деревне организовали подвоз, но воды из бочек хватало не всем. Тогда сельчане написали письмо в сельский исполком – попросили установить на улице колонку.
Теперь у жителей Шейки есть свой мелкотрубчатый колодец с электрической колонкой. Десять лет гарантии от ветковских коммунальщиков.
Это сейчас в агрогородке Крупица и выпить чаю с соседями за радость, и постирать белье не проблема. Не нужно ломать голову, где (в прямом смысле слова) добыть чистую воду. А вот еще пару месяцев назад дело было иначе. Жителей мучил специфический цвет и запах воды из-под крана. Оказалось, допустимые показатели железа в воде превышены в разы.
Высокое содержание железа в воде – проблема, знакомая для многих жителей Крупицкого сельсовета. И ее решить под силу только станции обезжелезивания. Самим такую не построить. За дело взялся водоканал Минского района: и проект разработал, и за свой счет установил. Делали с запасом по мощности и на перспективу – жителей в агрогородке прирастает.
Станция автоматизирована – диспетчер отслеживает все данные дистанционно. И теперь сомневаться в качестве воды жителям агрогородка Крупица не приходится.
Похвастаться кристально чистой водой теперь могут и в агрогородке Новый Двор. Без запаха и примесей – хоть из-под крана пей. Не нужно тратиться на фильтры, покупать питьевую воду в магазинах и переживать за технику, которая так быстро ломалась из-за некачественной воды.
Вопрос строительства станции очистки воды в Новом Дворе назрел давно. Показатели железа далеко не укладывались в норму, и это ни чья-то вина. Такая особенность местности. После многочисленных обращений Новый Двор включили в республиканскую программу «Чистая вода», и в октябре прошлого года уже построили станцию очистки.
Обошлась, правда, недешево – 187 тысяч рублей, но однозначно того стоит. Рассчитана на 240 кубов в сутки – а значит, может спасти от «засухи» и несколько таких деревень. Теперь никакого «водного кризиса» жителям уж точно не грозит, а главное – и проблема как в воду канула.
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Когда хотелось, чтобы проблемы, как водой смыло, но как раз воды и не оказалось. К кому идти за помощью и как решить «водный» вопрос? Корреспонденты ОНТ собрали три...
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