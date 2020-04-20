Истории белорусов, которым власти помогли решить проблемы с водой. Рубрика «По справедливости»

Источник материала: ОНТ

Когда хотелось, чтобы проблемы, как водой смыло, но как раз воды и не оказалось. К кому идти за помощью и как решить «водный» вопрос? Корреспонденты ОНТ собрали три истории с хеппи-эндом, где в цепочке «природа – человек» появилось еще одно звено – местные власти. А там и разрешились проблемы не в ущерб природе, но справедливости для человека ради.

В деревне Шейка всего пять жителей. После Чернобыльской аварии людей отсюда переселили. Позже территорию признали «чистой». А это те, кто спустя годы вернулся в родные места. Неожиданно в небольшой населенный пункт пришел настоящий водный кризис – пересох единственный колодец, построенный еще в середине прошлого века. Пытались решить проблему своими силами.

Но до «большой» воды так и не добрались. Засушливое жаркое лето, а затем бесснежная зима привели к тому, что влага попросту ушла.

Евгений Файкин: «Мы его вычистили. Появилось там немножко – и всё, два ведра наберешь, и воды вообще нет. Ну, три ведра, и всё».

Сначала пытались возить флягами из райцентра. Затем в деревне организовали подвоз, но воды из бочек хватало не всем. Тогда сельчане написали письмо в сельский исполком – попросили установить на улице колонку.

Григорий Кулага, председатель Неглюбского сельского исполкома: «Оперативно нашли исполнителя, приехали, бурили три дня, пробурили около 60 метров, вода очень хорошая».

Теперь у жителей Шейки есть свой мелкотрубчатый колодец с электрической колонкой. Десять лет гарантии от ветковских коммунальщиков.

Любовь Шалобода: «Мы стали с водой: и для скота нашего, и постирать, спасибо всем, кто помог нам».

Василий Громыко: «Стирать, еду варить, грядки пойдут – грядки поливать».

Это сейчас в агрогородке Крупица и выпить чаю с соседями за радость, и постирать белье не проблема. Не нужно ломать голову, где (в прямом смысле слова) добыть чистую воду. А вот еще пару месяцев назад дело было иначе. Жителей мучил специфический цвет и запах воды из-под крана. Оказалось, допустимые показатели железа в воде превышены в разы.

Елена Карпович: «Оставив даже небольшую струю воды в ванне, на раковине образовывались такие ужасные рыжие пятна. Вода на вкус, на запах отдавала каким-то болотом, отстаивался такой осадок рыжий, конечно, все это сказывалось на стирке».

Высокое содержание железа в воде – проблема, знакомая для многих жителей Крупицкого сельсовета. И ее решить под силу только станции обезжелезивания. Самим такую не построить. За дело взялся водоканал Минского района: и проект разработал, и за свой счет установил. Делали с запасом по мощности и на перспективу – жителей в агрогородке прирастает.

Сергей Петров, начальник водоканализационного участка водоканала Минского района: «Вот стоят баки, в которые засыпаны фильтрующие элементы для очистки воды. Чистая вода по трубам выдается на поселок. Здесь показаны все данные: сколько воды заходит, какое давление, считает воду на поселок».

Станция автоматизирована – диспетчер отслеживает все данные дистанционно. И теперь сомневаться в качестве воды жителям агрогородка Крупица не приходится.

Похвастаться кристально чистой водой теперь могут и в агрогородке Новый Двор. Без запаха и примесей – хоть из-под крана пей. Не нужно тратиться на фильтры, покупать питьевую воду в магазинах и переживать за технику, которая так быстро ломалась из-за некачественной воды.

Валентина Мацкевич: «Жители нашей деревни обращались, что надо что-то делать, потому что, вы сами знаете, техника дорогая, и чтобы из-за воды она портилась, это тоже людей не устраивало. И вот в прошлом году мы обнаружили, что у нас начались работы на нашей башне».

Валентина Ёрш: «Нас услышали, слава богу, но все-таки фильтры мы еще не снимаем, но мы видим, что качество воды улучшилось. Из-под крана постоянно пьем, чистая воды, все нормально».

Вопрос строительства станции очистки воды в Новом Дворе назрел давно. Показатели железа далеко не укладывались в норму, и это ни чья-то вина. Такая особенность местности. После многочисленных обращений Новый Двор включили в республиканскую программу «Чистая вода», и в октябре прошлого года уже построили станцию очистки.

Виталий Ребковец, мастер участка Пинского районного ЖКХ: «Вода поступает к фильтрам, одновременно с водой подается воздух. В фильтрах происходит окисление ионов железа, тем самым вода очищается. Стоят кварцевые лампы, и происходит обеззараживание воды. Очищенная вода из фильтров идет на потребителей в деревню».

Обошлась, правда, недешево – 187 тысяч рублей, но однозначно того стоит. Рассчитана на 240 кубов в сутки – а значит, может спасти от «засухи» и несколько таких деревень. Теперь никакого «водного кризиса» жителям уж точно не грозит, а главное – и проблема как в воду канула.

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