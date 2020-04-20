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На футболе в Гомеле болельщикам бесплатно раздавали маски
Источник материала: Партизан
На футболе в Гомеле болельщикам бесплатно раздавали маски. Там прошёл матч стартового тура в первой лиге белорусского чемпионата.
Играли "Гомель" и "Нафтан" (результат — 0:0). Каждый, кто покупал билет, получал защитную маску, сообщает телеканал "Беларусь 5".
На стадионе в Гомеле болельщиков было более тысячи человек. Это в три раза больше средней посещаемости матчей 5-го тура чемпионата Беларуси в высшей лиге, передает
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На футболе в Гомеле болельщикам бесплатно раздавали маски. Там прошёл матч стартового тура в первой лиге белорусского чемпионата.
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