На футболе в Гомеле болельщикам бесплатно раздавали маски

Играли "Гомель" и "Нафтан" (результат — 0:0). Каждый, кто покупал билет, получал защитную маску, сообщает телеканал "Беларусь 5".

На стадионе в Гомеле болельщиков было более тысячи человек. Это в три раза больше средней посещаемости матчей 5-го тура чемпионата Беларуси в высшей лиге, передает