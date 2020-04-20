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Лукашенко выразил соболезнования из-за расстрела жителей в провинции Канады
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил свои соболезнования генерал-губернатору Канады Жюли Пейетт из-за расстрела мирных жителей в провинции Новая Шотландия. Об этом
Как отметил Президент, в Беларуси данное известие восприняли с большой скорбью.
Также Глава государства от имени белорусского народа и от себя лично выразил искренние соболезнования родным погибших и пожелал быстрого выздоровления пострадавшим.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил свои соболезнования генерал-губернатору Канады Жюли Пейетт из-за расстрела мирных жителей в провинции Новая...
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