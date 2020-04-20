Лукашенко выразил соболезнования из-за расстрела жителей в провинции Канады

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил свои соболезнования генерал-губернатору Канады Жюли Пейетт из-за расстрела мирных жителей в провинции Новая Шотландия. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на персс-службу главы государства.

Как отметил Президент, в Беларуси данное известие восприняли с большой скорбью.

Также Глава государства от имени белорусского народа и от себя лично выразил искренние соболезнования родным погибших и пожелал быстрого выздоровления пострадавшим.





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