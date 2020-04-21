Свой, но дорогой. Почему у нас такая цена на автомобильный газ

Источник материала: Tut.by

Автомобильный сжиженный газ или, как его еще называют, пропан-бутан автомобильный (ПБА) все еще популярен среди тех, кто желает экономить на топливе. Правда, экономное топливо еще не значит, что расходы на него не заметны.



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Заправлять машину газом выгоднее всего в России и Украине

Год назад газ продавали на заправках по 87 копеек, сегодня его цена — 95 копеек (или 0,36 евро по текущему курсу). Стоимость газа, как и бензина с дизтопливом, по копейке растет и падает.

Самый дешевый ПБА — в России. На момент публикации он стоил 0,27 евро за литр. В странах бывшего СНГ газ чуть дороже. Армения — 0,33 евро; Азербайджан — 0,35 евро; Украина — 0,33 евро.

В Европе ценник выше, чем у нас. Люксембург — 0,37 евро; Бельгия — 0,39 евро; Литва — 0,42 евро; Польша — 0,39 евро. Самый дорогой газ для машин в Германии — 0,55 евро.

Кстати, Украина является крупнейшим покупателем белорусского автомобильного газа. Но при этом там цены на него падают. В конце февраля 2020 года средняя цена была 11,36 гривны (0,43 евро по курсу февраля), а к 17 апреля стоимость ПБА на заправках упала до 9,39 гривны (0,33 евро). В Польше в конце января газ стоил 2,23 злотого (0,52 евро). Сейчас цена упала до 1,75 злотого (0,39 евро).

У нас за этот период цена в белорусских рублях не поменялась. Но в валюте снизилась с 0,39 до 0,36 евро.

Официально: «Если снизить цены, газовые АЗС не смогут работать, как сейчас»

Недавно несколько десятков белорусских водителей, которые заправляют свои машины газом, обратились в «Белоруснефть». Они просили объяснить, почему топливо не дешевеет так, как в других странах.

Ответ компания опубликовала на своем официальном сайте.

— Сжиженный углеводородный газ марки ПБА, реализуемый через сеть АГЗС ПО «Белоруснефть», производится на Белорусском газоперерабатывающем заводе. При его производстве используется в основном импортное сырье, цена которого зависит от мировых котировок. Помимо стоимости сырья цена газа учитывает особенности его доставки и реализации на АЗС, — говорят в «Белоруснефти».

Там отмечают, что цена формируется с учетом минимальной нормы рентабельности, обеспечивающей возможность поддержания работы и планомерного развития сети газовых АЗС.

— При снижении розничных цен на газ ПБА ПО «Белоруснефть» будет вынуждено останавливать инвестиционные программы, сокращать графики работы ряда газовых АЗС, — говорится в комментарии.

Под импортным сырьем подразумевается широкая фракция легких углеводородов. Это продукт переработки попутного нефтяного газа и газового конденсата, который большей частью закупается в России. Но на официальном сайте Белоруснефти можно найти и такую информацию: для переработки на БГПЗ направляется попутный нефтяной газ, добытый на месторождениях республики (около 215 млн куб. м в год) и привозное сырье — широкая фракция легких углеводородов. После завершения в 2015 г. проекта «Комплексная реконструкция БГПЗ» производственная мощность по переработке привозного сырья увеличилась до 380 тысяч тонн.

В открытых источниках мы нашли информацию о том, что белорусский попутный нефтяной газ обеспечивает 25% в общих объемах производства. Остальная часть — закупаемые широкие фракции легких углеводородов. То есть четверть всего объема ПБА производится из собственного сырья.