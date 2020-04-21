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«Однушка» в новостройке - 59 тысяч долларов. Посмотрите, что за эти деньги есть на «вторичке»

21.04.2020 07:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В первом квартале текущего года квадратный метр в однокомнатных новостройках преодолел психологический рубеж и составил в среднем 1510 долларов в эквиваленте. На последних торгах по квартирам МАПИДа в «английском» доме средняя цена квадратного метра в «однушках» была около 1400 долларов — итого 58−60 тысяч за квартиру без отделки в 42 квадратных метра. На вторичном рынке жилья ситуация другая: цены в долларовом эквиваленте снизились, и в риелторских базах уже можно найти альтернативные варианты новостройкам. Мы сделали подборку самых интересных.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Конечно, ставить на одни весы квартиру в свеженькой новостройке и на «вторичке», где уже кто-то пожил, несправедливо. Но если покупка ограничена определенной суммой, приходится выбирать и перебирать варианты, в том числе рассматривать и те, что на вторичном рынке. Тем более все мы умеем считать и знаем, что к цене «квадрата» в новостройке нужно прибавить еще как минимум 150−200 долларов на ремонт плюс время. Мы взяли за предел 59 тысяч долларов (цена мапидовской «однушки» на последних торгах. — Прим. TUT.BY) и посмотрели, какую квартиру и в каком районе Минска можно купить на «вторичке» за эти деньги.

Центральный район

В панельной девятиэтажке 1982 года постройки продают квартиру площадью 35,5 квадратного метра. Дом расположен на улице Червякова, 2/2. Цена — 50,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1423 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Ленинский район

В кирпичном «столбике» 1995 года постройки, расположенном на улице Якубова, 80, предлагают квартиру площадью 39,1 квадратного метра. Цена 52,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1353 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

На улице Шпилевского, 54 в монолитном доме 2010 года постройки предлагают квартиру на 7-м этаже. Площадь жилья — 36,3 квадратного метра. Цена — 57 тысяч долларов в эквиваленте, по 1570 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фрунзенский район

На улице Сухаревской, 26 предлагают квартиру в панельном доме 1995 года постройки. Площадь жилья — 35,3 квадратного метра. Цена — 56,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1612 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

На улице Притыцкого, 122 продают квартиру в панельном 16-этажном доме 1990 года постройки. Площадь — 37,5 квадратного метра. Цена — 58 тысяч долларов в эквиваленте, по 1547 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

В этом же районе, на улице Шаранговича, 48, предлагают квартиру в панельном доме 1992 года постройки. Площадь — 33,2 квадратного метра. Цена — 58,5 тысячи долларов в эквиваленте, по 1762 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Октябрьский район

На улице Воронянского, 27 предлагают квартиру в 9-этажном панельном доме 2002 года постройки, рядом со строящейся станцией метро «Ковальская Слобода». Площадь жилья — 35 квадратных метров. Цена — 55,9 тысячи долларов в эквиваленте, по 1597 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Первомайский район

На улице Волгоградской, 25 продают студию в доме 1960 года постройки. Площадь жилья — 30,2 квадратного метра. Цена — 59 тысяч долларов в эквиваленте, по 1954 за квадратный метр.


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Чтобы легче было ориентироваться в ценах рынка недвижимости, можете здесь посмотреть среднюю стоимость «квадрата», зафиксированную в первом квартале 2020 года.

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Теги: Минск
 
 
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