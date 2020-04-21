Тизер сериала «Принц» о британской королевской семье появился в Сети

Источник материала: ОНТ

Гари Джанетти, продюсер и сценарист сериала «Гриффины», разместил в Instagram видео из нового комедийного мультипликационного сериала «Принц», премьера которого состоится на платформе HBO Max, пишет Tatler.

На кадрах – сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон Джордж обращается к пользователям и говорит, что «самоизоляция – это трудно». Но при этом призывает всех находиться дома и быть позитивными.

«Мы все устали от того, что застряли в одних и тех же 775 комнатах (имеется в виду Букингемский дворец), а кто-то, может, и в одной. У всех по-разному», – сказал представитель королевской семьи Великобритании.

Сериал должен выйти этой весной. Он расскажет о том, как принцу Джорджу живется при дворе. В сериале будут и другие персонажи, которых озвучат известные актеры: принц Уильям (Иван Реон), Кейт Миддлтон (Люси Панч), принц Гарри (Орландо Блум), Меган Маркл (Кондола Рашад), принц Филипп и принц Чарльз (Том Холландер), Елизавета II (Фрэнсис де ла Тур).

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