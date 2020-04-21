«Белпочта» проведет акцию к 75-летию Победы

Источник материала: Кировец

В рамках празднования 75-летия Великой Победы РУП «Белпочта» проведет акцию. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Жителям страны, достигшим 75-летнего возраста, вручат наборы из 3-х почтовых карточек поздравительной тематики с оттисками специального штемпеля, который заменяет марку. Также в честь торжественной даты одногодки Победы смогут бесплатно поздравить своих родных и друзей с наступающим праздником 9 Мая!

Получить почтовые наборы можно с 20 апреля по 9 мая 2020 года, а бесплатно отправить почтовые карточки по территории Беларуси – до 15 мая 2020 года.

В Кировском районе для участия в акции можно обратиться в ОПС №1 (г.Кировск, ул.Пушкинская, д.19, тел.: (8-02237) 77-2-09).