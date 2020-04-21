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«Белпочта» проведет акцию к 75-летию Победы

21.04.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

В рамках празднования 75-летия Великой Победы РУП «Белпочта» проведет акцию. Об этом сообщается на сайте предприятия.
Жителям страны, достигшим 75-летнего возраста, вручат наборы из 3-х почтовых карточек поздравительной тематики с оттисками специального штемпеля, который заменяет марку. Также в честь торжественной даты одногодки Победы смогут бесплатно поздравить своих родных и друзей с наступающим праздником 9 Мая!
Получить почтовые наборы можно с 20 апреля по 9 мая 2020 года, а бесплатно отправить почтовые карточки по территории Беларуси – до 15 мая 2020 года.
В Кировском районе для участия в акции можно обратиться в ОПС №1 (г.Кировск, ул.Пушкинская, д.19, тел.: (8-02237) 77-2-09).

 
 
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В рамках празднования 75-летия Великой Победы РУП «Белпочта» проведет акцию. Об этом сообщается на сайте предприятия. Жителям страны, достигшим 75-летнего...
 
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