С 1994 по 2002 бразильцы были лучшей сборной мира. А вы помните лидеров той команды?

Источник материала: Tut.by

На прошедших выходных исполнилось 48 лет Ривалдо — одному из символов невероятной сборной Бразилии, которая была почти непобедимой в 90-х и начале 2000-х. По этому поводу SPORT.TUT.BY составил тест, посвященный звездным бразильским футболистам, поигравшим за национальную команду на чемпионатах мира в 1994, 1998 и 2002 годах, когда «Селесао» трижды подряд доходила до финала и дважды становилась победителем.