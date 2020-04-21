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С 1994 по 2002 бразильцы были лучшей сборной мира. А вы помните лидеров той команды?

21.04.2020 08:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На прошедших выходных исполнилось 48 лет Ривалдо — одному из символов невероятной сборной Бразилии, которая была почти непобедимой в 90-х и начале 2000-х. По этому поводу SPORT.TUT.BY составил тест, посвященный звездным бразильским футболистам, поигравшим за национальную команду на чемпионатах мира в 1994, 1998 и 2002 годах, когда «Селесао» трижды подряд доходила до финала и дважды становилась победителем.

 
 
 
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На выходных исполнилось 48 лет Ривалдо - одному из символов невероятной сборной Бразилии, которая была почти непобедимой в 90-х и начале 2000-х.
 
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