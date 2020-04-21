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Стартовала четвёртая школьная четверть. Сельская школа в деревне Бобрик почти в полном составе на занятиях
21.04.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Во время поездки в Гродненскую область Президент
Напомним, сельским школам, где отмечена стабильная эпидситуация, предложили начать четвертую четверть в традиционной форме.
Сельская школа в деревне Бобрик Пинского района почти в полном составе на занятиях. Директор Людмила Коян общалась со многими родителями — те за привычный формат учебного процесса:
Городские школы в первый учебный день избрали такой вариант: с детьми в классах занимаются педагоги, для домашнего обучения работает онлайн-школа.
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