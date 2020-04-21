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Стартовала четвёртая школьная четверть. Сельская школа в деревне Бобрик почти в полном составе на занятиях

21.04.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Стартовала четвёртая школьная четверть. Сельская школа в деревне Бобрик почти в полном составе на занятиях

Фото иллюстрационное

Во время поездки в Гродненскую область Президент высказал мнение, что учебный процесс в школах нужно постепенно начинать:

«Надо аккуратно смотреть за людьми и по поводу образования, школ и прочего, надо начинать учиться. Но медленно, спокойно. В деревне нет проблем (ну и надо же понимать, что мы деток кормим и все на посевной, куда девать детей)»… 

Напомним, сельским школам, где отмечена стабильная эпидситуация, предложили начать четвертую четверть в традиционной форме.

Сельская школа в деревне Бобрик Пинского района почти в полном составе на занятиях. Директор Людмила Коян общалась со многими родителями — те за привычный формат учебного процесса:

— Времени для отдыха было достаточно, ребята даже соскучились по одноклассникам. Родители учеников, дети которых пока не в школе, сообщают причины отсутствия школьников — у всех они разные. Но в течение трех дней все планируют приступить к занятиям в классах. 

Городские школы в первый учебный день избрали такой вариант: с детьми в классах занимаются педагоги, для домашнего обучения работает онлайн-школа.

Татьяна БИЗЮК, «СГ».

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