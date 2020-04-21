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В Калининграде начался выпуск кроссовера Kia Seltos с базовым мотором

21.04.2020 09:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Калининградский «Автотор» расширяет список доступных версий и комплектаций компактного кроссовера Kia Seltos для российского рынка, выпуск которого на предприятии был освоен еще в январе этого года.


Зимой на «Автоторе» начали собирать модификации Seltos с 149-сильным атмосферным мотором объемом 2 л и 1,6-литровым турбодвигателем с отдачей 177 лошадиных сил. Теперь компанию им составила самая доступная версия с базовым «атмосферником» MPI объемом 1,6 л и мощностью 123 силы. Такие Seltos предложат как с 6-ступенчатой «механикой», так и с классическим 6-ступенчатым «автоматом», передним или полным приводом, причем в этом случае мощность двигателя чуть меньше (121 «лошадка»).


К слову, если прежде сборка Seltos осуществлялась по технологии SKD (то есть из почти готовых машинокомплектов), то с появлением в производственной гамме начальной версии с мотором 1.6 MPI завод перешел на выпуск «паркетника» по технологии полного цикла (CKD), то есть включая сварку и окраску кузова. Таким образом, Setlos становится четвертой моделью Kia, выпускаемой в Калининграде по CKD-технологии — после седана Cerato и кроссоверов Soul и Sorento второго поколения.


Начало продаж Seltos с мотором 1.6 MPI ожидается в июне 2020 года, стоимость у соседей будет начинаться от 1 119 900 рублей (15 тысяч долларов по текущему курсу).

 
 
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Калининградский «Автотор» расширяет список доступных версий и комплектаций компактного кроссовера Kia Seltos для российского рынка.
 
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