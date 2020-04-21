"По ходу игры, судейская бригада зафиксировала и отразила в отчете матча:





Предупреждения:





— Кисляк Сергей на 44 минуте матча (неспортивное поведение);





— Кривец Сергей на 60 минуте матча (грубая игра);





— Нойок Александр на 86 минуте матча (неспортивное поведение).





Удаления:





— Габи Кики на 27 минуте матча (грубая игра) и на 73 минуте (срыв перспективной атаки);





— Хачериди Евгений на 85 минуте матча (за удар соперника или отмашку; за отмашку соперника).













pressball.by По ходу матча не были приняты во внимание, а соответственно не зафиксированы допущенные эпизоды с применением грубой игры со стороны игроков ФК "Витебск", а именно: При этом все зафиксированные нарушения в отчете коснулись исключительно игроков команды "Динамо-Брест",пишетПо ходу матча не были приняты во внимание, а соответственно не зафиксированы допущенные эпизоды с применением грубой игры со стороны игроков ФК "Витебск", а именно:





На 9 минуте основного времени игрок "Витебска" под номером 10 (Силва Насименто Сантос Диего), при движении с мячом игрока "Динамо-Брест" под номером 2 (Габи Кики) от ворот, применяет грубую игру и ставит намеренно подножку с целью сбить игрока и прервать владение мячом.









На 55 минуте основного времени игрок "Витебска" под номером 10 (Силва Насименто Сантос Диего), завладев мячом по направлению к воротам ФК "Динамо-Брест", сталкивается с игроком команды соперника под номером 15 (Кисляк С.) и, после фактического выбытия мяча от владения Кисляком С., преднамеренно наступает ему на ногу.





На 3 минуте добавленного времени второго тайма игрок "Витебска" под номером 98 (Николаеску Ион) придерживает соперника правой рукой за плечо, сбивает с ног путем применения грубой игры и срывает атаку игрока "Динамо-Брест" под номером 77 (Юзепчука Р.)





Эпизод с назначением желтой карточки игроку под номером 2 (Габи Кики). На 73 минуте игрового времени игрок "Витебска" под номером 10 (Силва Насименто Сантос Диего) пробивает по воротам брестского "Динамо". При этом Кики в подкате выбивает мяч из владения соперника, о чем свидетельствует характерное положение ноги выполняющего этот прием игрока, имеющей контакт с поверхностью поля, игрок как-бы "стелется" по поверхности газона, при этом отсутствует фаза полета.