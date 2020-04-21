«Минск Мир»: столичный комплекс, в котором воплощаются ваши мечты о своей квартире

Источник материала: Виртуальный Брест





«Минск Мир» – уникальный для белорусской столицы комплекс. Впечатляют его размеры и размах задуманного – более 3 млн кв. метров жилых и коммерческих помещений, более 340 га городской территории, которые получат новое дыхание, абсолютно иной функционал и самый современный вид. Но не менее впечатляют и подходы застройщика к созданию и развитию комплекса, которые базируются на важнейшем принципе: покупка квартиры должна быть доступна каждой белорусской семье со стабильным доходом.

Комплекс «Минск Мир» уже известен далеко за пределами Беларуси – он был признан самым масштабным проектом Европы . Это современнейший район мегаполиса, который строится по принципу «город в городе» со всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой.





Комплекс «Минск Мир» строится по принципу «город в городе» со всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой

Здесь все будет в шаговой доступности – школа или детский сад в каждом квартале, взрослая и детская поликлиники, медицинские центры, удобное транспортное сообщение, новые станции метро, паркинги и места для парковки автомобилей, большой парк, детские и спортивные площадки, огромный торгово-развлекательный центр, магазины, кафе, спортивные объекты.





В одном из кварталов комплекса «Минск Мир» будут построены сразу две школы с бассейнами









Во дворах площадки для спорта, игр и отдыха





В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк с зонами активного и уединенного отдыха

При этом строительство делового сердца комплекса – Международного финансового центра Minsk World – уже началось , и инвестиции в его создание только в этом году составят более 100 млн долларов.





Международный финансовый центр Minsk World

Сегодня уже в 14 кварталах комплекса ведется активное строительство, а первым уже в этом году будет завершен квартал «Эмиратс Люкс» . Квартиры продаются в девяти кварталах – это около 50 домов различной высотности и планировок.





В 14 кварталах комплекса ведется активное строительство





Квартал «Эмиратс Люкс» – первый в комплексе «Минск Мир», который ближе всего к полной готовности

Все дома во всех кварталах – это современные каркасно-блочные здания современной архитектуры – красивые и удобные.









Все дома во всех кварталах – это современные каркасно-блочные здания современной архитектуры

Квартиры – только свободной планировки. Вместо обычных подъездов – просторные дизайнерские лобби с местом для консьержа и санитарной комнатой. В домах устанавливаются скоростные бесшумные лифты OTIS. Высота потолков – не менее 2,7 метра, лоджии застекленные, окна – панорамные или французские, от пола до потолка.









Вместо обычных подъездов – просторные дизайнерские лобби





Скоростные бесшумные лифты OTIS

Дворы – благоустроенные, с детскими и спортивными площадками и без транзитного движения машин.

Впрочем, для покупателя порой важнее всех преимуществ дома – финансовые условия, на которых продается квартира. И в этом отношении комплекс «Минск Мир» тоже уникален – таких выгодных условий для приобретения квартир нет нигде в мире! Более 100 млн евро инвестирует застройщик в то, чтобы лучшие финансовые инструменты были доступны белорусскому покупателю!

Давайте рассмотрим варианты, которые делают покупку собственной квартиры вполне реальной!

Невероятная акция «Покупайте сейчас – платите потом!» вызвала невероятный взрыв интереса на рынке новой недвижимости. К Пасхе застройщик приготовил всем покупателям приятный подарок – количество домов на акции расширено!

Длительная рассрочка на 10 лет по акции «Покупайте сейчас – платите потом!» в комплексе «Минск Мир» – это 120 ежемесячных выплат. Не нужны справки о доходах, не нужны поручители. Самое важное – не нужен даже первоначальный взнос! Просто берите паспорт – и идите покупать свою квартиру, за которую расплатитесь в последующем за 120 месяцев!

Таких условий в мире не предлагает никто! От покупателя не требуется сложных гарантий, он не проходит процедуру скоринга – оценки платежеспособности.

Покупателю не приходится выплачивать проценты или дополнительные взносы: цена квартиры просто делится на количество месяцев рассрочки, и уплачивать за жилье своей мечты нужно будет строго фиксированную сумму. Процедура очень прозрачна!

Расчеты показывают, что ежемесячная выплата в среднем составит менее половины от ежемесячных доходов семьи, в которой работают двое взрослых людей!

Предложение очень интересно тем, кто не имеет собственного жилья и вынужден арендовать квартиры. Ежемесячные выплаты по длительной рассрочке сопоставимы с ценой арендного жилья в Минске, но при этом вы, каждый месяц расставаясь в определенной суммой, в итоге становитесь собственником своей квартиры!

Более того, ждать 10 лет, чтобы войти в свой новый дом, не придется!

Все квартиры, которые предлагаются по акции «Покупайте сейчас – платите потом!» в длительную рассрочку без первого взноса – в уже строящихся домах. Их ввод в эксплуатацию запланирован в текущем и следующем годах. Таким образом, уже через несколько месяцев дома начнут сдаваться. Покупатели получат ключи от своих квартир, смогут делать ремонты – и въезжать в квартиры, за которые даже не успели полностью рассчитаться!













Через несколько месяцев дома начнут сдаваться. Покупатели получат ключи от своих квартир

Но и для тех, кто уже является собственником жилой недвижимости, акция «Покупайте сейчас – платите потом!» очень привлекательна! Во-первых, это квартиры в Минске, и многие хотели бы жить в центре столицы!

Во-вторых, квартира в престижном столичном комплексе – это инвестиция в будущее ваших детей! Пока они вырастут, квартиру можно сдавать и ежемесячно получать гарантированный доход, который можно направить в том числе на погашение рассрочки. А через 10 лет – хоть продать, хоть подарить квартиру детям!

Тем более, что покупка жилья наиболее выгодна в нестабильной ситуации – после любого мирового кризиса цены активно растут, и стоимость жилья в минских новостройках будет только увеличиваться.

На акции представлено ограниченное количество квартир в домах различных кварталов комплекса «Минск Мир» – «Квебек» и «Ванкувер» квартала «Северная Америка» , «Сидней Люкс» и «Сочи» в квартале «Чемпионов» , дом «Вальс» квартала «Мировых танцев» , «Москва» – в квартале «Евразия» , а также клубный дом «Афины» в квартале «Южная Европа» . Кроме того, действие акции расширено на дома «Александрия» в квартале «Африка» , «Стамбул» в квартале «Южная Европа» , «Лос-Анджелес» в «Северной Америке» и «Токио» в квартале «Азия» .





Дом «Квебек»





Лобби дома «Квебек»





Дом «Сочи»





Лобби дома «Сочи»





Дом «Москва»





Лобби дома «Москва»





Дом «Афины»





Дом «Стамбул»





Дом «Токио»





Лобби дома «Токио»

Вы сможете сделать самый важный выбор!

И это не единственное преимущество финансовых инструментов – у застройщика есть несколько дополнительных вариантов, как можно сэкономить!

Например, при бронировании и покупке квартиры на сайте застройщика в режиме онлайн ваша экономия составит существенную сумму – от 4 до 10 тысяч рублей в зависимости от площади приобретенной квартиры! Акция очень удобна для тех, кто живет не в Минске, у кого мало времени для посещения офиса продаж, а также тех, кто не хотел бы появляться лично в сегодняшней ситуации в публичных местах. И при этом сэкономить!





Еще одна Акция «Платежные каникулы», которая действует сейчас в комплексе «Минск Мир» – это шесть первых месяцев без ежемесячных платежей при покупке квартиры в длительную рассрочку с первоначальным взносом 30%. За полгода можно успеть многое! Можно платить все это время за арендное жилье, пока строится своя квартира. А можно скопить на ремонт – ведь вам скоро предстоит въезжать в собственную квартиру!

А для покупателей квартир в квартале «Северная Америка» еще один дополнительный бонус – акция «Минус 10%». Стоимость всех квартир во всех домах квартала снижена на 10% от цены на сайте! Самое время поторопиться – акция продлится лишь до 30 апреля!

Возможностей выгодно купить квартиру множество, и они доступны многим! Не удивительно, что в комплексе жилье раскупается очень активно – за несколько последних недель некоторые покупатели приобрели не одну, а несколько квартир!

Для тех, кто может себе позволить такие крупные инвестиции в будущее, столичный комплекс «Минск Мир» стал настоящим Клондайком – онлайн бронирование позволяет покупать квартиры не только из других городов Беларуси, но и из России, Израиля, стран Евросоюза. Это действительно выгодное вложение в завтрашний день и в будущее ваших детей!

Заходите на сайт застройщика bir.by , выбирайте и оформляйте квартиры в рассрочку без первоначального взноса в комплексе «Минск Мир»! Не упускайте свою экономию!

В 15 городах страны – в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве и Бобруйске – региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексе «Минск Мир» работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток».

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

«Минск Мир» – это комплекс, в котором вас ждет воплощение мечты о квартире!

ИООО «Дана Астра»

УНП 191295361