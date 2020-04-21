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«Минск Мир»: столичный комплекс, в котором воплощаются ваши мечты о своей квартире
21.04.2020 08:28 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Комплекс «Минск Мир» уже известен далеко за пределами Беларуси – он был
Комплекс «Минск Мир» строится по принципу «город в городе» со всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой
Здесь все будет в шаговой доступности – школа или детский сад в каждом квартале, взрослая и детская поликлиники, медицинские центры, удобное транспортное сообщение, новые станции метро, паркинги и места для парковки автомобилей, большой парк, детские и спортивные площадки, огромный торгово-развлекательный центр, магазины, кафе, спортивные объекты.
В одном из кварталов комплекса «Минск Мир» будут построены сразу две школы с бассейнами
Во дворах площадки для спорта, игр и отдыха
В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк с зонами активного и уединенного отдыха
При этом
Международный финансовый центр Minsk World
Сегодня уже в 14 кварталах комплекса ведется активное строительство, а первым уже в этом году будет завершен квартал
В 14 кварталах комплекса ведется активное строительство
Квартал «Эмиратс Люкс» – первый в комплексе «Минск Мир», который ближе всего к полной готовности
Все дома во всех кварталах – это современные каркасно-блочные здания современной архитектуры – красивые и удобные.
Все дома во всех кварталах – это современные каркасно-блочные здания современной архитектуры
Квартиры – только свободной планировки. Вместо обычных подъездов – просторные дизайнерские лобби с местом для консьержа и санитарной комнатой. В домах устанавливаются скоростные бесшумные лифты OTIS. Высота потолков – не менее 2,7 метра, лоджии застекленные, окна – панорамные или французские, от пола до потолка.
Вместо обычных подъездов – просторные дизайнерские лобби
Скоростные бесшумные лифты OTIS
Дворы – благоустроенные, с детскими и спортивными площадками и без транзитного движения машин.
Впрочем, для покупателя порой важнее всех преимуществ дома – финансовые условия, на которых продается квартира. И в этом отношении комплекс «Минск Мир» тоже уникален – таких выгодных условий для приобретения квартир нет нигде в мире! Более 100 млн евро инвестирует застройщик в то, чтобы лучшие финансовые инструменты были доступны белорусскому покупателю!
Давайте рассмотрим варианты, которые делают покупку собственной квартиры вполне реальной!
Невероятная акция «Покупайте сейчас – платите потом!» вызвала невероятный взрыв интереса на рынке новой недвижимости. К Пасхе застройщик приготовил всем покупателям приятный подарок – количество домов на акции расширено!
Длительная рассрочка на 10 лет по акции «Покупайте сейчас – платите потом!» в комплексе «Минск Мир» – это 120 ежемесячных выплат. Не нужны справки о доходах, не нужны поручители. Самое важное – не нужен даже первоначальный взнос! Просто берите паспорт – и идите покупать свою квартиру, за которую расплатитесь в последующем за 120 месяцев!
Таких условий в мире не предлагает никто! От покупателя не требуется сложных гарантий, он не проходит процедуру скоринга – оценки платежеспособности.
Покупателю не приходится выплачивать проценты или дополнительные взносы: цена квартиры просто делится на количество месяцев рассрочки, и уплачивать за жилье своей мечты нужно будет строго фиксированную сумму. Процедура очень прозрачна!
Расчеты показывают, что ежемесячная выплата в среднем составит менее половины от ежемесячных доходов семьи, в которой работают двое взрослых людей!
Предложение очень интересно тем, кто не имеет собственного жилья и вынужден арендовать квартиры. Ежемесячные выплаты по длительной рассрочке сопоставимы с ценой арендного жилья в Минске, но при этом вы, каждый месяц расставаясь в определенной суммой, в итоге становитесь собственником своей квартиры!
Более того, ждать 10 лет, чтобы войти в свой новый дом, не придется!
Все квартиры, которые предлагаются по акции «Покупайте сейчас – платите потом!» в длительную рассрочку без первого взноса – в уже строящихся домах. Их ввод в эксплуатацию запланирован в текущем и следующем годах. Таким образом, уже через несколько месяцев дома начнут сдаваться. Покупатели получат ключи от своих квартир, смогут делать ремонты – и въезжать в квартиры, за которые даже не успели полностью рассчитаться!
Через несколько месяцев дома начнут сдаваться. Покупатели получат ключи от своих квартир
Но и для тех, кто уже является собственником жилой недвижимости, акция «Покупайте сейчас – платите потом!» очень привлекательна! Во-первых, это квартиры в Минске, и многие хотели бы жить в центре столицы!
Во-вторых, квартира в престижном столичном комплексе – это инвестиция в будущее ваших детей! Пока они вырастут, квартиру можно сдавать и ежемесячно получать гарантированный доход, который можно направить в том числе на погашение рассрочки. А через 10 лет – хоть продать, хоть подарить квартиру детям!
Тем более, что покупка жилья наиболее выгодна в нестабильной ситуации – после любого мирового кризиса цены активно растут, и стоимость жилья в минских новостройках будет только увеличиваться.
На акции представлено ограниченное количество квартир в домах различных кварталов комплекса «Минск Мир» –
Дом «Квебек»
Лобби дома «Квебек»
Дом «Сочи»
Лобби дома «Сочи»
Дом «Москва»
Лобби дома «Москва»
Дом «Афины»
Дом «Стамбул»
Дом «Токио»
Лобби дома «Токио»
Вы сможете сделать самый важный выбор!
И это не единственное преимущество финансовых инструментов – у застройщика есть несколько дополнительных вариантов, как можно сэкономить!
Например, при бронировании и покупке квартиры на сайте застройщика в режиме онлайн ваша экономия составит существенную сумму – от 4 до 10 тысяч рублей в зависимости от площади приобретенной квартиры! Акция очень удобна для тех, кто живет не в Минске, у кого мало времени для посещения офиса продаж, а также тех, кто не хотел бы появляться лично в сегодняшней ситуации в публичных местах. И при этом сэкономить!
Еще одна Акция «Платежные каникулы», которая действует сейчас в комплексе «Минск Мир» – это шесть первых месяцев без ежемесячных платежей при покупке квартиры в длительную рассрочку с первоначальным взносом 30%. За полгода можно успеть многое! Можно платить все это время за арендное жилье, пока строится своя квартира. А можно скопить на ремонт – ведь вам скоро предстоит въезжать в собственную квартиру!
А для покупателей квартир в квартале «Северная Америка» еще один дополнительный бонус – акция «Минус 10%». Стоимость всех квартир во всех домах квартала снижена на 10% от цены на сайте! Самое время поторопиться – акция продлится лишь до 30 апреля!
Возможностей выгодно купить квартиру множество, и они доступны многим! Не удивительно, что в комплексе жилье раскупается очень активно – за несколько последних недель некоторые покупатели приобрели не одну, а несколько квартир!
Для тех, кто может себе позволить такие крупные инвестиции в будущее, столичный комплекс «Минск Мир» стал настоящим Клондайком – онлайн бронирование позволяет покупать квартиры не только из других городов Беларуси, но и из России, Израиля, стран Евросоюза. Это действительно выгодное вложение в завтрашний день и в будущее ваших детей!
Заходите на сайт застройщика
В 15 городах страны – в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве и Бобруйске – региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.
Офис по продаже квартир в комплексе «Минск Мир» работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток».
Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.
«Минск Мир» – это комплекс, в котором вас ждет воплощение мечты о квартире!
ИООО «Дана Астра»
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