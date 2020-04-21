В Шумилинском районе маршрутка едва не снесла остановку. В больнице водитель и пассажир

Источник материала: Tut.by

Авария произошла утром 20 апреля на 48-м километре дороги Р20 Витебск — Полоцк — граница Латвии возле деревни Сахоненки Шумилинского района, сообщает милиция региона.





56-летний водитель маршрутного такси не справился с управлением и съехал в кювет. При этом маршрутка едва не врезалась в остановку.

В маршрутке находились 8 пассажиров. В больницу попали водитель и 39-летний пассажир — у обоих травмы.

Проводится проверка.



