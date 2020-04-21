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В Шумилинском районе маршрутка едва не снесла остановку. В больнице водитель и пассажир
Источник материала: Tut.by
Авария произошла утром 20 апреля на 48-м километре дороги Р20 Витебск — Полоцк — граница Латвии возле деревни Сахоненки Шумилинского района,
56-летний водитель маршрутного такси не справился с управлением и съехал в кювет. При этом маршрутка едва не врезалась в остановку.
В маршрутке находились 8 пассажиров. В больницу попали водитель и 39-летний пассажир — у обоих травмы.
Проводится проверка.
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Авария произошла утром 20 апреля на 48-м километре дороги Р-20 Витебск - Полоцк - граница Латвии" возле деревни Сахоненки Шумилинского района.
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