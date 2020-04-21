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Реструктуризация кредита на БелАЭС: в РФ пообещали подумать

21.04.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Россия согласилась рассмотреть просьбу Беларуси о реструктуризации кредита на строительство Белорусской АЭС и согласна внести поправки в действующее межгосударственное соглашение.

Предполагается продление периода использования кредита на 2 года - до конца 2022 года, замена действующей "смешанной" процентной ставки по кредиту на фиксированную в размере 3,3% годовых, а также перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года.

Общий финансовый эффект от реструктуризации задолженности Беларуси на согласованных условиях, по оценке российской стороны, будет сопоставим с единовременным прощением обязательств республики на сумму порядка $600 млн, сообщает Интерфакс.

Межправительственное соглашение о предоставлении правительству Беларуси государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции, предусматривающее выделение до $10 млрд, было подписано 25 ноября 2011 года. Средства предоставлены для финансирования 90% стоимости работ по генконтракту на строительство АЭС. Еще 10% оплачивает белорусская сторона.

По состоянию на 1 апреля 2020 года было использовано $4,33 млрд средств кредита. Прогнозная стоимость проекта сооружения АЭС, по данным "Росатома", не превысит $6 млрд, сообщил собеседник. Он отметил, что Россия предварительно согласовала с белорусской стороной изменения в соглашение.

Продление срока действия кредита и льготного периода по кредиту еще на 2 года может указывать на то, что завоз топлива на АЭС возможен только после президентских выборов в Беларуси, а сам запуск станции после внесения ясности в проблематику экономической интеграции двух стран, что тоже возможно только после выборов.
 
 
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Россия согласилась рассмотреть просьбу Беларуси о реструктуризации кредита на строительство Белорусской АЭС и согласна внести поправки в действующее...
 
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