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СМИ: Ким Чен Ын перенес операцию

21.04.2020 09:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

СМИ: Ким Чен Ын перенес операцию

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ына перенс операцию, после которой его здоровье ухудшилось. В настоящее время США изучают разведывательные данные о состоянии северокорейского лидера. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источник в администрации США.

По информации этого источника, Ким Чен Ын 15 апреля впервые за долгое время не участвовал в торжественной церемонии в честь годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. В последний раз его видели на публике 11 апреля – на заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам внутренней политики.

Сообщается также, что американская разведка отслеживает информацию о состоянии лидера КНДР. Согласно сведениям источника телеканала, здоровье Ким Чен Ына значительно ухудшилось. Подробностей не сообщается.  

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Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ына перенс операцию, после которой его здоровье ухудшилось. В настоящее время США изучают разведывательные данные о состоянии...
 
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