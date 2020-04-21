В России запретили торги американской нефтью

Отмечается, что решение принято в интересах участников торгов и их клиентов. Поскольку 21 апреля торги майскими фьючерсами завершаются, то стоимость бумаг на Мосбирже останется на уровне минус 37,63 доллара за баррель, которая сформировалась на момент закрытия NYMEX.





Такие действия площадки приведут к очень серьезным убыткам для участников, поскольку уже к утру вторника цена на майский фьючерс WTI поднялась выше одного доллара. Это означает, что на каждом барреле они потеряют порядка 40 долларов.





lenta.ru Нефть WTI с поставками в мае в понедельник на максимуме падала до почти минус 40 долларов за баррель. Причиной такой ситуации стало практически полное исчерпание резервов нефтехранилищ, из которых сорт отгружается покупателям. Другими словами, трейдеры оказались в ситуации, когда им некому продать нефть в мае и негде ее хранить, пишет





Торги всеми остальными фьючерсами и опционами на нефть Московская биржа не приостанавливала, поскольку те остаются на рыночном уровне. Июньские фьючерсы на сорт Brent потеряли несколько процентов и опустились почти до 25 долларов за баррель, а на WTI вернулись к значениям выше 21 доллара.



