ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В России запретили торги американской нефтью

21.04.2020 10:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Московская биржа во вторник, 21 апреля, запретила торги майскими фьючерсами на американскую нефть WTI. Это случилось на фоне беспрецедентного падения их стоимости на нью-йоркской бирже NYMEX, говорится в сообщении на сайте площадки.

Отмечается, что решение принято в интересах участников торгов и их клиентов. Поскольку 21 апреля торги майскими фьючерсами завершаются, то стоимость бумаг на Мосбирже останется на уровне минус 37,63 доллара за баррель, которая сформировалась на момент закрытия NYMEX.

Такие действия площадки приведут к очень серьезным убыткам для участников, поскольку уже к утру вторника цена на майский фьючерс WTI поднялась выше одного доллара. Это означает, что на каждом барреле они потеряют порядка 40 долларов.

Нефть WTI с поставками в мае в понедельник на максимуме падала до почти минус 40 долларов за баррель. Причиной такой ситуации стало практически полное исчерпание резервов нефтехранилищ, из которых сорт отгружается покупателям. Другими словами, трейдеры оказались в ситуации, когда им некому продать нефть в мае и негде ее хранить, пишет lenta.ru

Торги всеми остальными фьючерсами и опционами на нефть Московская биржа не приостанавливала, поскольку те остаются на рыночном уровне. Июньские фьючерсы на сорт Brent потеряли несколько процентов и опустились почти до 25 долларов за баррель, а на WTI вернулись к значениям выше 21 доллара.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Московская биржа во вторник, 21 апреля, запретила торги майскими фьючерсами на американскую нефть WTI. Это случилось на фоне беспрецедентного падения их стоимости на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Оршанский льнокомбинат ищет швей для пошива масок. Зарплата - хорошая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
21.04.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика