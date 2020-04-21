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36 человек эвакуировали при пожаре в общежитии в Полоцке

21.04.2020 09:47 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

36 человек эвакуировали при пожаре в общежитии в Полоцке

Ночью 21 апреля в Полоцке был ликвидирован пожар в одном из общежитий. Спасатели эвакуировали 36 человек, в том числе одного ребенка. Об этом сообщает Витебское областное управление МЧС.

Очаг возгорания был на четвертом этаже пятиэтажного общежития. Наниматель загоревшейся комнаты смог самостоятельно покинуть помещение. Мужчина не пострадал.

Огнем был уничтожен оконный блок. Также было повреждено имущество, в коридоре четвертого этажа закопчены потолок и стены.

МЧС проводит проверку.

Фото: Витебское областное управление МЧС

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Ночью 21 апреля в Полоцке был ликвидирован пожар в одном из общежитий. Спасатели эвакуировали 36 человек, в том числе одного ребенка. Об этом сообщает Витебское...
 
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