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На улице Козлова Audi сбила пьяного мужчину, который пошел на красный. Видео наезда
Источник материала: Tut.by
Пьяный пешеход попал под колеса автомобиля в Минске. Момент наезда попал в объектив видеорегистратора.
Как
В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, откуда после осмотра врачей отпущен домой. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
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Авария произошла 20 апреля, около 21.40, на улице Козлова
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