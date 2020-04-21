﻿ На улице Козлова Audi сбила пьяного мужчину, который пошел на красный. Видео наезда. 21.by
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На улице Козлова Audi сбила пьяного мужчину, который пошел на красный. Видео наезда

21.04.2020 09:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пьяный пешеход попал под колеса автомобиля в Минске. Момент наезда попал в объектив видеорегистратора.

Как сообщили в ГАИ Минска, авария произошла 20 апреля, около 21.40, на улице Козлова. Установлено, что 20-летний водитель Audi ехал со стороны улицы Платонова в направлении улицы Ботанической и на регулируемом переходе сбил 32-летнего мужчину, который шел на красный.


Фото: ГАИ

В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, откуда после осмотра врачей отпущен домой. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

 
Теги: Минск
 
 
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