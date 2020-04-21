На улице Козлова Audi сбила пьяного мужчину, который пошел на красный. Видео наезда

Источник материала: Tut.by

Пьяный пешеход попал под колеса автомобиля в Минске. Момент наезда попал в объектив видеорегистратора.

Как сообщили в ГАИ Минска, авария произошла 20 апреля, около 21.40, на улице Козлова. Установлено, что 20-летний водитель Audi ехал со стороны улицы Платонова в направлении улицы Ботанической и на регулируемом переходе сбил 32-летнего мужчину, который шел на красный.



Фото: ГАИ

В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, откуда после осмотра врачей отпущен домой. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.