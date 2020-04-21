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У жителя Оршанского района загул закончился вытрезвителем и потерей денег

21.04.2020 09:48 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Когда загул закончился вытрезвителем и потерей денег. В Оршанском районе местный житель настолько ушел в отрыв от реальности, что пришлось несколько дней вспоминать, где его вещи и одежда. Мужчину обнаружили на улице без верхней одежды. Он был пьян и не мог вспомнить вчерашний вечер. Лишь спустя несколько дней он рассказал милиционерам, что отдыхал в ночном клубе. По камерам наблюдения правоохранители и определили подозреваемого. Им оказался местный 20-летний житель. 

 
 
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Когда загул закончился вытрезвителем и потерей денег. В Оршанском районе местный житель настолько ушел в отрыв от реальности, что пришлось несколько дней...
 
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