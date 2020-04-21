Ровно 28 лет назад был сыгран первый матч в суверенном отечественном футбольном чемпионате

Источник материала: ОНТ

В свою новую жизнь ровно 28 лет назад, в апреле 1992 года, вступил наш белорусский футбол. Болельщикам пришлось привыкать к командам, регламенту и качеству игры. Именно тогда был сыгран первый матч в суверенном футбольном чемпионате.

Это был поединок между минским «Динамо» и «Металлургом» из Молодечно. Столичный клуб тогда совсем не ожидал, что ему, футбольному гранду советского чемпионата, сможет навязать борьбу пусть и способный, но полупрофессиональный «Металлург» из районного центра. И теперь наши спортсмены тоже продолжают играть, преодолевая все вызовы и на поле и вне газона. Суверенный белорусский футбол – каким он стал за 28 лет? И с какого матча всё начиналось?

Это было что-то новое не только для команд, но и для болельщиков. На стадионе присутствовали около шести тысяч любителей футбола. Смотреть в первую очередь шли на столичного гранда, шумевшего на весь Союз. Но в этом историческом матче голов так и не забьют.

Стартовый тур чемпионата Беларуси посетили немногим более 30 тысяч болельщиков. Эти цифры в сравнении с сегодняшней статистикой если и изменились, то незначительно. А ведь как раз в те времена зарождались настоящие звёзды белорусского футбола.

Дебютный чемпионат получился усеченным – он игрался в один круг. Основная причина – Федерация должна была вступить в УЕФА и ФИФА. Чемпионат Беларуси, стартовавший в апреле, будет быстро набирать обороты. А уже в августе начнётся новый турнир. Минское «Динамо» станет первым чемпионом, кто бы сомневался. Но вскоре перестанет считаться грозной силой. Заявят о себе мозырская «Славия», бобруйская «Белшина», «Гомель», могилёвский «Днепр» и, конечно, борисовский БАТЭ, который на долгие годы станет флагманом, оформив 15 чемпионских титулов.

Сейчас за нашим футболом пристально смотрит весь мир. Фан-клубы у команд есть по обе стороны океана. Такая популярность, конечно, не дотягивает до качества игры. Но ведь последние результаты показывают, что чемпионат Беларуси всё равно может быть интересным. А внезапно лидирующий в турнире районный «Слуцк» это только подтверждает.

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