Девушка сломала обе лодыжки из-за челленджа

Источник материала: ОНТ

Жительница Великобритании Сапфир Чарльзуорт хотела повторить танец из популярного TikTok-челленджа, однако сломала обе лодыжки. После этого 27-летнюю британку доставили в травмпункт и наложили гипс, пишет Daily Mirror.

Смысл челленджа в том, что два человека исполняют танец под песню Oh Nanana группы Bonde R300. При этом участники испытания должны соприкасаться стопами ног друг с другом под разными углами. Во время одной из попыток выполнить танец британка упала.

«Мы тренировались, и когда я вошла в поворот, то услышала треск и оказалась на полу. Было ужасно больно. Мы решили подождать, пройдет ли боль, но в итоге поняли, что надо вызывать скорую помощь», –рассказала Чарльзуорт.

По словам медиков, девушке может потребоваться операция, однако пока британку отпустили домой. Чарльзуорт призывает всех, кто решит принять участие в челлендже, задуматься о последствиях.

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