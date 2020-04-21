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Девушка сломала обе лодыжки из-за челленджа

21.04.2020 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Девушка сломала обе лодыжки из-за челленджа

Жительница Великобритании Сапфир Чарльзуорт хотела повторить танец из популярного TikTok-челленджа, однако сломала обе лодыжки. После этого 27-летнюю британку доставили в травмпункт и наложили гипспишет Daily Mirror

Смысл челленджа в том, что два человека исполняют танец под песню Oh Nanana группы Bonde R300. При этом участники испытания должны соприкасаться стопами ног друг с другом под разными углами. Во время одной из попыток выполнить танец британка упала.

«Мы тренировались, и когда я вошла в поворот, то услышала треск и оказалась на полу. Было ужасно больно. Мы решили подождать, пройдет ли боль, но в итоге поняли, что надо вызывать скорую помощь», –рассказала Чарльзуорт. 

По словам медиков, девушке может потребоваться операция, однако пока британку отпустили домой. Чарльзуорт призывает всех, кто решит принять участие в челлендже, задуматься о последствиях.

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Жительница Великобритании Сапфир Чарльзуорт хотела повторить танец из популярного TikTok-челленджа, однако сломала обе лодыжки. После этого 27-летнюю...
 
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