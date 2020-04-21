В рамках празднования 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне в Минской области проходит трудовая акция «Миллионы молодых деревьев – родной Минщине». Смолевичане не остались в стороне. Подробнее читайте на страницах «КС».
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«Миллионы молодых деревьев — родной Минщине»
21.04.2020 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
В рамках празднования 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне в Минской области проходит трудовая акция «Миллионы молодых деревьев – родной Минщине». Смолевичане не остались в стороне. Подробнее читайте на страницах «КС».
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В рамках празднования 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне в Минской области проходит трудовая акция «Миллионы молодых деревьев –...
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