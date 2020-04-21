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Новости из США о Беларуси
Источник материала: Mlife
Кандидатуру Фишер на пост главы американской дипмиссии в Минске должен одобрить Сенат Конгресса. В случае утверждения она станет первым послом США в Беларуси с 2008 года.
Ранее Фишер занимала пост заместителя постпреда США при НАТО, была временным поверенным в делах США в РФ, а также работала в американских посольствах в Грузии и Украине. Беларусь отозвала своего посла Михаила Хвостова из Вашингтона в марте 2008 года. Вслед за этим Минск покинула глава американского посольства Карен Стюарт.
С тех пор посольства возглавляют временные поверенные в делах.
В феврале, во время визита в Минск, госсекретарь США Помпео говорил о намерении назначить посла в нашу страну.
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