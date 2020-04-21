Под Минском построили треугольную дачу. Теперь продают за 45 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

Мода на необычные архитектурные решения все больше захватывает белорусов, особенно это характерно для Минской области. В базе продажи домов есть необычная дача в деревне Мацки. Это треугольный дом-шале, собственник которого снизил его стоимость до 45 тысяч долларов. Как он выглядит и почему его продают, рассказывает Realt.by .





Деревня Мацки находится примерно в 23 километрах от МКАД. Здесь есть одноименное садовое товарищество, где и расположен необычный дом, который продается сегодня за 45 тысяч долларов. В объявлении написано, что это «дом для проживания большой семьи нескольких поколений».

— На мой взгляд, этот дом понравится семье, которая заинтересована в проживании в экологически чистом пространстве, — рассказал владелец дома Владимир. — Когда я выбирал участок, то очень много внимания уделил экологической обстановке в этом районе. Здесь кругом хороший густой лес, до озера Вяча всего 5 минут езды на автомобиле. Прямо рядом с участком есть небольшой ручеек.





При выборе строительных материалов также приоритет отдавался эко-стилю: везде дерево с натуральными пропитками, экологичный утеплитель, фундамент из натурального камня.





















По факту это трехэтажное здание общей площадью 150 кв.м. На первом этаже располагается застекленная терраса 21,5 кв. м, гостиная 32,5 кв. м, кухня 15,4 кв. м, кладовая 3,3 кв.м. На втором этаже есть две жилые комнаты площадью 14,9 и 19,3 кв. м с выходом на балкон, гардеробная. На третьем этаже — две жилые комнаты 9,9 и 10,2 кв. м также с выходом на балкон. Всего в доме 3 санузла — по одному на каждом этаже. Канализация местная. В дом проведена вода, горячая нагревается электрическим бойлером. Предусмотрено электроотопление.

Дом расположен на земельном участке 16 соток. Это крайний к лесу участок по улице. По соседству, по словам Владимира, находится дом председателя садового товарищества.

— Председатель товарищества вместе со своей семьей проживает в своем доме круглый год. Поэтому здесь не страшно: все в порядке с точки зрения охраны зимой, никто посторонний в эти места не приезжает и дорога всегда почищена.

По словам собственника, дом строился не как дачный, а как место для постоянного проживания. То есть здесь можно оставаться и ночевать несколько дней подряд в любое время года.

— Мы сделали электроотопление всего дома: развели усиленную проводку к местам установки электроконвекторов, расположенных под каждым окном. Для энергоэффективности поставили окна с двойным остеклением. В доме тепло зимой и не жарко летом.

— Такая архитектура заимствована из австрийского стиля — похожий стиль домов распространен в горах. Мы решили построить такой же дом-шале, — пояснил владелец дома Владимир. — Строительную компанию не нанимали, все делали собственными силами. У родственника уже был опыт возведения такого типа сооружений — он и помогал. За 2 года получилось построить вот такой необычный дом, но пожить в нем так и не удалось. Дело в том, что мы все время проводим всей семьей на участке матери, где есть свой собственный полноценный дом. А ездить в Мацки просто не получается.





Сначала по поводу продажи были сомнения: все-таки строили загородный дом для своей семьи, с любовью, вложили в него не только деньги, но и свои силы, время. Но, когда на семейном совете было принято решение о продаже, я принял это и дальше двигаюсь вперед.