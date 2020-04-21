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Конкретный замес... В г. Барановичи «курьезное» ДТП, повреждены 7 автомобилей
21.04.2020 10:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
20 апреля около 15:55 часов на улице Советской
По предварительной информации: 35-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем марки «Субару» и двигался в направлении улицы 50 лет ВЛКСМ. Напротив дома 44, водитель не выбрал безопасную дистанцию до впереди двигающегося автомобиля марки «Рено» под управлением 26-летний жительницы г.Барановичи и совершил с ним столкновение. После чего, совершил столкновение еще в пятью припаркованными автомобилями (Фиат, Пежо, Форд, Пежо и Опель).
В ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. В отношении водителя составлены административные материалы по ч.1 ст.18.16, ч.6 ст.18.14 КоАП Республики Беларусь.
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20 апреля около 15:55 часов на улице Советской произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 35-летний местный житель, находясь в...
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