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Конкретный замес... В г. Барановичи «курьезное» ДТП, повреждены 7 автомобилей

21.04.2020 10:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

20 апреля около 15:55 часов на улице Советской произошло дорожно-транспортное происшествие.

Конкретный замес... В г. Барановичи «курьезное» ДТП, повреждены 7 автомобилей

По предварительной информации: 35-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем марки «Субару» и двигался в направлении улицы 50 лет ВЛКСМ. Напротив дома 44, водитель не выбрал безопасную дистанцию до впереди двигающегося автомобиля марки «Рено» под управлением 26-летний жительницы г.Барановичи и совершил с ним столкновение. После чего, совершил столкновение еще в пятью припаркованными автомобилями (Фиат, Пежо, Форд, Пежо и Опель).

Конкретный замес... В г. Барановичи «курьезное» ДТП, повреждены 7 автомобилей

В ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. В отношении водителя составлены административные материалы по ч.1 ст.18.16, ч.6 ст.18.14 КоАП Республики Беларусь.

Конкретный замес... В г. Барановичи «курьезное» ДТП, повреждены 7 автомобилей


Госавтоинспекция области обращается к водителям и напоминает о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Каждый водитель несет ответственность за себя, также своих пассажиров и остальных участников дорожного движения, а также призывает граждан не оставаться равнодушными и безучастными. Если вы видите, что транспортным средством управляет «нетрезвый» водитель - звоните по телефону «102». От каждого из нас зависит дорожная безопасность.

 
 
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  20 апреля около 15:55 часов на улице Советской произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 35-летний местный житель, находясь в...
 
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