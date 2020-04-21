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Миллионы пионов расцвели в национальном парке провинции Шаньдун

21.04.2020 10:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Миллионы пионов расцвели в национальном парке провинции Шаньдун

Апрель - время цветения пионов в Китае. В провинции Шаньдун миллионы этих цветов украсили национальный парк.

Выращивание пионов – древняя традиция китайских садоводов. Её история насчитывает более двух тысяч лет.  За пышность и густой аромат китайцы называют это растение «королём цветов». Сейчас, благодаря селекции, число сортов пиона увеличивается с каждым годом. В период цветения люди приходят в парки, чтобы любоваться ярким зрелищем на свежем воздухе. 

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Апрель - время цветения пионов в Китае. В провинции Шаньдун миллионы этих цветов украсили национальный парк. Выращивание пионов – древняя традиция китайских...
 
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