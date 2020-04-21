Миллионы пионов расцвели в национальном парке провинции Шаньдун

Источник материала: ОНТ

Апрель - время цветения пионов в Китае. В провинции Шаньдун миллионы этих цветов украсили национальный парк.

Выращивание пионов – древняя традиция китайских садоводов. Её история насчитывает более двух тысяч лет. За пышность и густой аромат китайцы называют это растение «королём цветов». Сейчас, благодаря селекции, число сортов пиона увеличивается с каждым годом. В период цветения люди приходят в парки, чтобы любоваться ярким зрелищем на свежем воздухе.

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