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Экодом проинформировал Комитет по соблюдению Орхусской конвенции о новых случаях преследования брестских активистов
21.04.2020 10:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
20 апреля ОО “Экодом” предоставил в Комитет по соблюдению Орхусской конвенцию ЕЭК ООН информацию о превентивных задержаниях трех брестских активистов и наказании двух из них 15-ю сутками ареста.
17 и 18 апреля трое брестских активистов — Дмитрий Бекалюк, Александр Кабанов и Дмитрий Андросюк — были задержаны накануне еженедельной воскресной акции “кормления голубей”. Превентивные задержания активистов инициативной группы были осуществлены предположительно в целях недопущения их последующего участия в акции протеста против аккумуляторного завода 19 апреля 2020 года.
20 апреля суд Ленинского района г. Бреста назначил наказание в виде 15 суток ареста Дмитрию Андросюку и Александру Кабанову по статье ст. 23.34 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) за участие в акции 12 апреля. В отношении Дмитрия Бекалюка рассмотрение дела было отложено судом до 22 апреля 2020 года.
Беларусь является стороной Орхусской конвенции, положения которой предписывают недопущение преследования активистов, реализующих свои экологические права. В 2017 году Встреча Сторон Орхусской конвенции в
Ранее Экодом уже предоставлял Комитету
9 марта 2020 года Комитет опубликовал
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Экодом проинформировал Комитет по соблюдению Орхусской конвенции о новых случаях преследования брестских активистов
20 апреля ОО “Экодом” предоставил в Комитет по соблюдению Орхусской конвенцию ЕЭК ООН информацию о превентивных задержаниях трех брестских активистов и...
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