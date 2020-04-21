Экодом проинформировал Комитет по соблюдению Орхусской конвенции о новых случаях преследования брестских активистов

Источник материала: Виртуальный Брест

20 апреля ОО “Экодом” предоставил в Комитет по соблюдению Орхусской конвенцию ЕЭК ООН информацию о превентивных задержаниях трех брестских активистов и наказании двух из них 15-ю сутками ареста.





17 и 18 апреля трое брестских активистов — Дмитрий Бекалюк, Александр Кабанов и Дмитрий Андросюк — были задержаны накануне еженедельной воскресной акции “кормления голубей”. Превентивные задержания активистов инициативной группы были осуществлены предположительно в целях недопущения их последующего участия в акции протеста против аккумуляторного завода 19 апреля 2020 года.

20 апреля суд Ленинского района г. Бреста назначил наказание в виде 15 суток ареста Дмитрию Андросюку и Александру Кабанову по статье ст. 23.34 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) за участие в акции 12 апреля. В отношении Дмитрия Бекалюка рассмотрение дела было отложено судом до 22 апреля 2020 года.

Беларусь является стороной Орхусской конвенции, положения которой предписывают недопущение преследования активистов, реализующих свои экологические права. В 2017 году Встреча Сторон Орхусской конвенции в Решении по Беларуси признало имеющиеся случаи преследования экологических активистов, которые выступают против строительства и запуска Белорусской АЭС. Тогда Беларуси были даны следующие рекомендации:

принять необходимые меры для того, чтобы общественность, осуществляющая свои экологические права не подвергалась притеснению, преследованию и наказанию;

распространить данную информацию среду сотрудников милиции, комитета государственной безопасности и других органов, чтоб они также приняли соответствующие меры для недопущения преследования активистов;

обучить сотрудников милиции, КГБ , судебных органов для того, чтобы они осуществляя свои полномочия не препятствовали общественности реализовывать ее право на на участие в процессе принятия решений.

Ранее Экодом уже предоставлял Комитету информацию о случаях превентивных задержаний, арестов, штрафов в отношении брестских активистов, отказа местных властей согласовывать массовые мероприятия, и практике распространения порочащей информации. Правительство Беларуси не только не выполнило предписанные ему еще в 2017 году рекомендации, но и продолжает практику преследования активистов, и не предприняла никаких шагов для ее недопущения.





9 марта 2020 года Комитет опубликовал Обзор о ходе выполнения Беларусью вынесенных ей рекомендаций, в котором выразил серьезную обеспокоенность и отметил, что ситуация со случаями преследования брестских активистов, поднимающих проблему строительства аккумуляторного завода, “демонстрирует, что лица, стремящиеся осуществлять свои права в соответствии с Конвенцией в Беларуси, по-прежнему подвергаются риску наказания, преследования со стороны государства. И нет никаких указаний на то, что ситуация в этом отношении улучшается”.