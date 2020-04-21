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12 лет кропотливой работы. Посмотрите, как реставрируют Коссовский замок

21.04.2020 10:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Коссовский дворец начали строить в 1838 году. Спустя 14 лет стройка завершилась, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В наше время почти столько же понадобилось и на реставрацию. 12 лет кропотливой работы. Еще немного, и добро пожаловать на бал!

12 лет кропотливой работы. Посмотрите, как реставрируют Коссовский замок

Полина Саутина, администратор Коссовского дворцово-паркового комплекса:
Во времена Пусловских эта часть называлась Бальным залом, либо еще его называли Белым залом. Функциональное назначение этого зала не изменится. Здесь также будут проводиться балы. Помимо этого, будет проводится и регистрация брака.

12 лет кропотливой работы. Посмотрите, как реставрируют Коссовский замок

В Белом зале по редким сохранившимся фотографиям восстановят семь фресок. Все внимание внутренним интерьерам. Роскошь не мнимая, все, как и должно быть. Художники покрывают золотом стены и потолки.

12 лет кропотливой работы. Посмотрите, как реставрируют Коссовский замок

Александр Липский, художник-реставратор Белреставрации:
Очень часто думают, что позолота во дворцах наносится кисточкой, краска какая-либо. На самом деле это не так. На самом деле это фольга, очень тонкая, нежная. И наносится она специализированным инструментом.

У Коссовского дворца судьба незавидная. Но ведь так хочется, чтобы история ожила в этих стенах. И сегодня все к этому идет.

12 лет кропотливой работы. Посмотрите, как реставрируют Коссовский замок

Ольга Ничипорчик, главный архитектор реставрации Коссовского дворцово-паркового комплекса:
Перед началом проектирования была проведена инвентаризация остатков растительности, которая уже в виде самосеянной растительности немножко сохранилась на этой территории. Это, можно считать, детки произраставших ранее пород. В том числе мы находим боярышник, сирень, у нас сохранились две прекрасные лиственницы и липа старинная.

12 лет кропотливой работы. Посмотрите, как реставрируют Коссовский замок

Деньги на восстановление истории в камне идут из республиканского и местного бюджетов. Реставрация таких объектов требует серьезного финансирования, но ведь рассчитывают и на хорошую прибыль.

 
 
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  Коссовский дворец начали строить в 1838 году. Спустя 14 лет стройка завершилась, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В наше время почти столько же понадобилось и...
 
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