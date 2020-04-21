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Алкоголь несовершеннолетним — не продавать, не покупать, не наливать

21.04.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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На территории Несвижского района было выявлено три факта реализации алкогольной продукции магазинами несовершеннолетним.

Это ООО «Евроторг» м-н «Хит Экспресс» (ул. К.Либкнехта, 9/35), а также магазин «Минск-Кристалл» аг. Снов, (аг. Снов, ул. Клецкая, д.2). 

Нельзя с уверенностью сказать, что случаи подросткового пьянства участились в последнее время – такие явления происходят повсеместно и постоянно. Точно можно утверждать одно – динамика продолжает оставаться отрицательной. Нередко юноши и девушки, позволяющие себе выпить, даже и не представляют, какие законодательные меры предусмотрены для такого рода правонарушений.

В случае если несовершеннолетний сам приобрел алкоголь в магазине, ответственность за продажу понесет продавец торговой точки – это предусмотрено ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь и включает в себя наказание в виде штрафа – от 20 до 50 базовых величин. Напоминаем, что в случае повторного привлечения по данной статье в течении года, для юридических лиц возможна постановка вопроса о лишении лицензии на право продажи алкогольной продукции. Если в процессе незаконного деяния принимал участие взрослый человек – помогал несовершеннолетним приобрести напиток или распивал его с ним –  «в дело» вступает ст. 17.4 КоАП Республики Беларусь «Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение». Санкции этой статьи предусматривают штраф в размере от 10 до 30 базовых величин. По данной статье к ответственности привлечены 7 человек.

Законодательные меры существуют и для взрослых, вовлекающих несовершеннолетних в систематическое употребление спиртных напитков – ч.1 ст. 173 УК Республики Беларусь «обещает» таким недобросовестным гражданам наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Выйти сухими из воды не получится и у несовершеннолетних, употребляющих алкоголь – таких ребят привлекают к ответственности по ст. 17.3 КоАП Республики Беларусь, предусматривающей штраф до 8 базовых величин.(по данной статье привлечены 6 человек). Однако в том случае, если подросток не достиг возраста привлечения к административной ответственности по этой статье (с 16 лет), его родители рискуют «держать ответ» за собственное чадо – ст. 9.4 КоАП Республики Беларусь «Невыполнение обязанностей по воспитанию детей» предусматривает наложение штрафа до 10 базовых величин (по данной статье привлечены 6 родителей).

На этом история взаимодействия отступившегося несовершеннолетнего с правоохранительными органами не заканчивается – за употребление алкогольных напитков с подростком будет осуществляться индивидуально-профилактическая работа в инспекции по делам несовершеннолетних. В настоящий момент инспекция по делам несовершеннолетних Несвижского РОВД проводит работу с 33 несовершеннолетними.

Здоровый образ жизни подростков не просто слова. Он помогает человеку не только чувствовать себя полноценно, но еще и являться своеобразным выбором жизненной позиции. Юноши и девушки, уже почти взрослые люди, сами решают для себя, что хорошо, а чего они хотят избежать. Именно поэтому важно, чтобы принципы здорового образа жизни были осознанным выбором самого подростка, тогда эти правила приживаются, используются и приносят пользу.

 ИДН Несвижского РОВД


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Теги: Минск
 
 
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На территории Несвижского района было выявлено три факта реализации алкогольной продукции магазинами несовершеннолетним. Это ООО «Евроторг» м-н «Хит Экспресс»...
 
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