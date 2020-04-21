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Школьников, которые не пошли на учёбу из-за эпидемии, могут аттестовать за год по трём четвертям
Источник материала: KYKY>
Вчера, 20 апреля, после дважды продленных каникул в беларуских школах началась четвертая, последняя четверть. При этом за парты вернулись не все учащиеся: по
Чиновник добавил, что задания разрешается получать дистанционно. Никто не запрещает и связаться через классного руководителя с педагогами, чтобы проконсультироваться по предметам.
Но пока не до конца ясно, будут ли отмечать пропуски тех учеников, кто сидит дома, в журнале посещаемости, как оценивать знания при очном и заочном обучении. Об этом в Минобразования договорятся в течение двух дней. Ведомство также уточнило, что дистанционного обучения ждать не стоит.
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