Школьников, которые не пошли на учёбу из-за эпидемии, могут аттестовать за год по трём четвертям

Источник материала: KYKY

Вчера, 20 апреля, после дважды продленных каникул в беларуских школах началась четвертая, последняя четверть. При этом за парты вернулись не все учащиеся: по оценке Министерства образования, только 30-40% ребят пришли на занятия. Тех школьников, которые по известным причинам остались дома, вполне могут аттестовать по итогам оценок за три четверти. Это позволяют правила аттестации, сказал в эфире телеканала «Беларусь 1» замминистра образования Беларуси Александр Кадлубай.

Чиновник добавил, что задания разрешается получать дистанционно. Никто не запрещает и связаться через классного руководителя с педагогами, чтобы проконсультироваться по предметам.

Но пока не до конца ясно, будут ли отмечать пропуски тех учеников, кто сидит дома, в журнале посещаемости, как оценивать знания при очном и заочном обучении. Об этом в Минобразования договорятся в течение двух дней. Ведомство также уточнило, что дистанционного обучения ждать не стоит.