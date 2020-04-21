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Школьников, которые не пошли на учёбу из-за эпидемии, могут аттестовать за год по трём четвертям

21.04.2020 10:50 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера, 20 апреля, после дважды продленных каникул в беларуских школах началась четвертая, последняя четверть. При этом за парты вернулись не все учащиеся: по оценке Министерства образования, только 30-40% ребят пришли на занятия. Тех школьников, которые по известным причинам остались дома, вполне могут аттестовать по итогам оценок за три четверти. Это позволяют правила аттестации, сказал в эфире телеканала «Беларусь 1» замминистра образования Беларуси Александр Кадлубай.

Чиновник добавил, что задания разрешается получать дистанционно. Никто не запрещает и связаться через классного руководителя с педагогами, чтобы проконсультироваться по предметам.

Но пока не до конца ясно, будут ли отмечать пропуски тех учеников, кто сидит дома, в журнале посещаемости, как оценивать знания при очном и заочном обучении. Об этом в Минобразования договорятся в течение двух дней. Ведомство также уточнило, что дистанционного обучения ждать не стоит.

Читайте по теме: Школьник расписал, какие реформы нужны школьной системе. Вы должны это видеть!

 
 
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Вчера, 20 апреля, после дважды продленных каникул в беларуских школах началась четвертая, последняя четверть. При этом за парты вернулись не все учащиеся: по оценке...
 
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