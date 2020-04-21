«Белкоопсоюз» продает большой комплекс зданий в Минске. Хотят 9 миллионов долларов













Предыдущий тренерский штаб минчан в лице главного тренера Сергея Гуренко и его помощника Сергея Омельянчука покинул клуб. 20 апреля тренировку "Динамо" проводил сын Леонида Кучука – Алексей. Он вместе с Юрием Афанасенко войдет в новый тренерский штаб команды.





Предыдущим местом работы Кучука-младшего был футбольный клуб "Крумкачы". Афанасенко занимается подготовкой вратарей и ранее работал в "Дариде", "Витебске", "Динамо-Брест" и женской команде РГУОР.





Напомним, руководство минского "Динамо" рассталось с Сергеем Гуренко по соглашению сторон. Это случилось после матча с "Неманом" 16 апреля и стало первой тренерской отставкой в текущем розыгрыше высшей лиги.





Ближайший матч "Динамо-Минск" проведет 24 апреля в Борисове, где сыграет против "Смолевичей". После 5 туров "бело-синие" занимают 12 место в турнирной таблице.



