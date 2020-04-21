Голосование за лучший Банк года завершено. Онлайн трансляция премии начнется уже завтра

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Борьба за лидерство в этом году выдалась особенно яркой. Всего в онлайн-голосовании приняло участие более 170 тыс пользователей, а тройка лидеров собрала около 78% всех голосов. При этом сайт премии bankgoda.by посетило более 500 тыс человек.

Фото: Myfin.by

«Банк года Беларуси» — ежегодная премия, основная цель которой направлена на подведение итогов работы банков в Беларуси.

Myfin.by , организатором – Учредителем премии является финансовый портал, организатором – агентство GUARDO

За время голосования с 15 марта по 15 апреля 2020 года лидерство среди банков менялось каждую неделю, а в последние дни перед его завершением разница между первым и вторым местом составляла всего несколько голосов.

Онлайн-трансляция и активности для зрителей

В этом году церемония объявления победителей пройдёт 22 апреля в online-формате на сайте bankgoda.by. Начало трансляции в 19.00.

Фото: Myfin.by

Это будет полноценная онлайн-церемония, включающая музыкальное сопровождение, художественные номера, а также технические спецэффекты. Для зрителей предусмотрены различные розыгрыши и активации.

Фото: Myfin.by

Еще одно нововведение 2020-го года – выбор официального лица премии. В конкурсе принимают участие представительницы 19-ти банков и организаций – членов Ассоциации белорусских банков. Победительница будет определена наибольшим количеством голосов. С победительницей будет организована фотосессия, а фотографии будут использованы для рекламных материалов премии.

Номинации

Помимо победителя основного Grand Prix, вечером 22 апреля будут объявлены и победители других 13 номинаций в различных направлениях банковского бизнеса:

Банк года Беларуси – 2019: Grand Prix;

Лучший банк среди крупных;

Лучший банк среди средних;

Лучший банк среди малых;

Выбор интернет-пользователей;

Топ-менеджер;

Сделка года;

Инновационный банк: технологии;

Инновационный банк: продукты;

Лидер кредитования;

Вклад в науку;

Корпоративно-социальная ответственность;

Банк с иностранным капиталом;

Банк с национальным капиталом.

Премия вручается в пятый раз. По итогам 2018 года обладателем гран-при стал Приорбанк , в 2017 году – МТБанк , в 2016 году – Белгазпромбанк , в 2015 году – МТБанк.

Фото: Myfin.by

Стратегический партнёр: Kaspersky

Официальные партнёры:

Дата-центр А1

платёжная система БЕЛКАРТ

Audi Центр Минск

web-студия «Медиа Лайн»

Партнёр: digital-агентство AMDG

Ждем вас 22 апреля в 19.00 на онлайн - «Банк года Беларуси – 2019»!



