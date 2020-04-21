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Голосование за лучший Банк года завершено. Онлайн трансляция премии начнется уже завтра
Источник материала: Myfin
Борьба за лидерство в этом году выдалась особенно яркой. Всего в онлайн-голосовании приняло участие более 170 тыс пользователей, а тройка лидеров собрала около 78% всех голосов. При этом сайт премии bankgoda.by посетило более 500 тыс человек.
«Банк года Беларуси» — ежегодная премия, основная цель которой направлена на подведение итогов работы банков в Беларуси.
Учредителем премии является финансовый портал
За время голосования с 15 марта по 15 апреля 2020 года лидерство среди банков менялось каждую неделю, а в последние дни перед его завершением разница между первым и вторым местом составляла всего несколько голосов.
Онлайн-трансляция и активности для зрителей
В этом году церемония объявления победителей пройдёт 22 апреля в online-формате на сайте bankgoda.by. Начало трансляции в 19.00.
Это будет полноценная онлайн-церемония, включающая музыкальное сопровождение, художественные номера, а также технические спецэффекты. Для зрителей предусмотрены различные розыгрыши и активации.
Еще одно нововведение 2020-го года – выбор официального лица премии. В конкурсе принимают участие представительницы 19-ти банков и организаций – членов Ассоциации белорусских банков. Победительница будет определена наибольшим количеством голосов. С победительницей будет организована фотосессия, а фотографии будут использованы для рекламных материалов премии.
Номинации
Помимо победителя основного Grand Prix, вечером 22 апреля будут объявлены и победители других 13 номинаций в различных направлениях банковского бизнеса:
Премия вручается в пятый раз.
Стратегический партнёр: Kaspersky
Официальные партнёры:
Партнёр: digital-агентство AMDG
Ждем вас 22 апреля в 19.00 на онлайн-«Банк года Беларуси – 2019»!
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Премия Банк года Беларуси 2019 выходит на финальный этап. Голосование за лучший банк Беларуси завершилось, а 22 апреля в 19.00 начнется онлайн-трансляция церемонии...
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