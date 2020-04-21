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Голосование за лучший Банк года завершено. Онлайн трансляция премии начнется уже завтра

21.04.2020 12:36 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Борьба за лидерство в этом году выдалась особенно яркой. Всего в онлайн-голосовании приняло участие более 170 тыс пользователей, а тройка лидеров собрала около 78% всех голосов. При этом сайт премии bankgoda.by посетило более 500 тыс человек.

Фото: Myfin.by

«Банк года Беларуси» — ежегодная премия, основная цель которой направлена на подведение итогов работы банков в Беларуси.

Учредителем премии является финансовый портал Myfin.by, организатором – агентство GUARDO

За время голосования с 15 марта по 15 апреля 2020 года лидерство среди банков менялось каждую неделю, а в последние дни перед его завершением разница между первым и вторым местом составляла всего несколько голосов.

Онлайн-трансляция и активности для зрителей

В этом году церемония объявления победителей пройдёт 22 апреля в online-формате на сайте bankgoda.by. Начало трансляции в 19.00.

Фото: Myfin.by

Это будет полноценная онлайн-церемония, включающая музыкальное сопровождение, художественные номера, а также технические спецэффекты. Для зрителей предусмотрены различные розыгрыши и активации.

Фото: Myfin.by

Еще одно нововведение 2020-го года – выбор официального лица премии. В конкурсе принимают участие представительницы 19-ти банков и организаций – членов Ассоциации белорусских банков. Победительница будет определена наибольшим количеством голосов. С победительницей будет организована фотосессия, а фотографии будут использованы для рекламных материалов премии.

Номинации

Помимо победителя основного Grand Prix, вечером 22 апреля будут объявлены и победители других 13 номинаций в различных направлениях банковского бизнеса:

  • Банк года Беларуси – 2019: Grand Prix;
  • Лучший банк среди крупных;
  • Лучший банк среди средних;
  • Лучший банк среди малых;
  • Выбор интернет-пользователей;
  • Топ-менеджер;
  • Сделка года;
  • Инновационный банк: технологии;
  • Инновационный банк: продукты;
  • Лидер кредитования;
  • Вклад в науку;
  • Корпоративно-социальная ответственность;
  • Банк с иностранным капиталом;
  • Банк с национальным капиталом.

Премия вручается в пятый раз. По итогам 2018 года обладателем гран-при стал Приорбанк, в 2017 году – МТБанк, в 2016 году – Белгазпромбанк, в 2015 году – МТБанк.

Фото: Myfin.by

Стратегический партнёр: Kaspersky

Официальные партнёры:

  • Дата-центр А1
  • платёжная система БЕЛКАРТ
  • Audi Центр Минск
  • web-студия «Медиа Лайн»

Партнёр: digital-агентство AMDG

Ждем вас 22 апреля в 19.00 на онлайн-«Банк года Беларуси – 2019»!

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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Премия Банк года Беларуси 2019 выходит на финальный этап. Голосование за лучший банк Беларуси завершилось, а 22 апреля в 19.00 начнется онлайн-трансляция церемонии...
 
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