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Канада ужесточит контроль за оружием после стрельбы в городе Портапик

21.04.2020 12:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Канады. Канада ужесточит контроль за оружием после массовой стрельбы в городе Портапик. Об этом заявил премьер-министр страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Канада ужесточит контроль за оружием после стрельбы в городе Портапик

Напомним, в ночь на 19 апреля 51-летний мужчина в форме полицейского открыл огонь по людям. В результате происшествия погибли 19 человек, в том числе и сам злоумышленник.

Почти 20 человек убиты. Стали известны новые подробности стрельбы в Канаде

Канада ужесточит контроль за оружием после стрельбы в городе Портапик

По данным местной полиции, число жертв может возрасти, так как нападавший поджег несколько зданий. Под их развалинами могут находиться люди. Стражи порядка изучают 16 мест преступления в разных частях провинции. Мотивы стрелка устанавливаются. 

Люди в материале: нет

 
 
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Новости Канады. Канада ужесточит контроль за оружием после массовой стрельбы в городе Портапик. Об этом заявил премьер-министр страны, сообщили в программе...
 
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