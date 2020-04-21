Нефть продолжает рекордно падать









передает ТАСС Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне по состоянию на 12 часов в Минске опустилась ниже $20 за баррель впервые с февраля 2002 года,ТАСС





Июньские фьючерсы на американскую смесь WTI также продолжают снижаться и на данный момент оказались ниже 18 долларов за баррель.





Российская Urals - 13 долларов!





Напомним, накануне вечером все эти сорта ушли ниже нуля.





Цены идут вниз на опасениях по поводу дальнейшего снижения спроса и скорого переполнения нефтехранилищ.