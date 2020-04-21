|
Нефть продолжает рекордно падать
Источник материала: Партизан
Стоимость Brent упала ниже 20 долларов, июньские фьючерсы WTI опустились ниже 18 долларов за бочку
Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне по состоянию на 12 часов в Минске опустилась ниже $20 за баррель впервые с февраля 2002 года,
Июньские фьючерсы на американскую смесь WTI также продолжают снижаться и на данный момент оказались ниже 18 долларов за баррель.
Российская Urals - 13 долларов!
Напомним, накануне вечером все эти сорта ушли ниже нуля.
Цены идут вниз на опасениях по поводу дальнейшего снижения спроса и скорого переполнения нефтехранилищ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоимость Brent упала ниже 20 долларов, июньские фьючерсы WTI опустились ниже 18 долларов за бочку
|
Свежие газеты
Архив (Разное)