В Госконтроле рассказали, какая сейчас ситуация с масками и антисептиками в аптеках

Источник материала: Tut.by

Госконтроль в очередной раз проверил, есть ли в аптеках защитные средства (в первую очередь — маски и антисептики). В ведомстве заявляют , что ситуация с наличием этих товаров в аптеках выровнялась. При этом в КГК не уточнили, как обстоит ситуация с респираторами и парацетамолом, о нехватке которых в ведомстве сообщали в начале апреля.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Почему КГК взялся за маски и антисептики

В начале апреля по всей стране наблюдалась нехватка масок, антисептиков и парацетамола. При этом цены на эти товары заметно выросли. 7 апреля президент заявил , что нужно «жесточайшим образом щемить магазины и аптеки», которые завышают цены, и поручил правительству, чтобы к 13 апреля в аптеках были защитные средства.

В КГК поясняли заметный рост цен на защитные средства, в том числе на маски и антисептики, в некоторых случаях происходил из-за того, что аптека приобрела товары через цепочку из нескольких недобросовестных посредников, которые завышали стоимость.

15 апреля в КГК отмечали , что в аптечной и торговой сети значительно улучшилась ситуация с наличием товаров повышенного спроса и ценами на них.

Госконтроль: «Ситуация с наличием масок и антисептиков в аптеках выровнялась»

В КГК рассказывают, что 20 апреля по всей стране провели телефонные линии по наличию масок и антисептиков в аптеках, а также по ценам на эти товары. К примеру, в центральный аппарат ведомства позвонили 12 человек, половина обращений — по наличию антисептиков и цен на них.

«Комитет госконтроля осуществляет мониторинг аптечной сети с конца марта. Если по состоянию на начало апреля во многих аптеках имелись проблемы с наличием масок и антисептиков, то к 16 апреля практически все аптеки были обеспечены средствами защиты (медицинские маски или повязки), — рассказали в ведомстве. — В то же время оставались проблемы с обеспечением населения антисептиками и дезинфектантами для рук.

В Госконтроле отмечают, что в Брестской области маски отсутствовали в одной аптеке из 277 обследованных, антисептиков не было в 27. В Витебской области 13 апреля, по данным КГК, маски и антисептики отсутствовали более чем у 20% проверенных аптек частной формы собственности, либо имелись в незначительных количествах. Всего было проверено 173 аптеки. «К 16 апреля ситуация с обеспеченностью аптек улучшилась, факты отсутствия масок и антисептиков были установлены только в 5 аптеках», — уточняют в КГК по Витебской области.

«В Минске во всех обследованных аптеках в продаже находились маски, в то же время в некоторых аптеках и торговых объектах имелись проблемы с наличием дезинфектантов», — уточняют в КГК.

Какая сейчас ситуация с масками в аптеках

По данным интернет-ресурса по поиску медтоваров 103.by, маски в Минске есть в 80 аптеках. Цены на них — от 83 копеек до 1,42 рубля. По данным tabletka.by, одноразовые маски от «Славянки» есть в 74 аптеках Минска (цены от 67 до 95 копеек), от «Элемы» — в 112 (цены от 1,1 до 1,95 рубля), остальных производителей — в единичных аптеках.

Опрос В Госконтроле заявляют, что ситуация с наличием масок и антисептиков в аптеках выровнялась. Вы согласны с этим? Да, в аптеках хватает и масок, и антисептиков 13% В аптеках достаточно масок, но мало антисептиков 8% Хватает антисептиков, но недостаточно масок 3% Защитных средств хватает, но цены зашкаливают 25% Не хватает как масок, так и антисептиков 34% В Минске, может быть, и хватает масок и антисептиков, а в регионах - нет 15% Ваш вариант ответа 2% С этого устройства голос уже учтен 519 голосов