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В Госконтроле рассказали, какая сейчас ситуация с масками и антисептиками в аптеках
Источник материала: Tut.by
Госконтроль в очередной раз проверил, есть ли в аптеках защитные средства (в первую очередь — маски и антисептики). В ведомстве
Почему КГК взялся за маски и антисептики
В начале апреля по всей стране
В КГК
15 апреля в КГК
Госконтроль: «Ситуация с наличием масок и антисептиков в аптеках выровнялась»
В КГК рассказывают, что 20 апреля по всей стране провели телефонные линии по наличию масок и антисептиков в аптеках, а также по ценам на эти товары. К примеру, в центральный аппарат ведомства позвонили 12 человек, половина обращений — по наличию антисептиков и цен на них.
«Комитет госконтроля осуществляет мониторинг аптечной сети с конца марта. Если по состоянию на начало апреля во многих аптеках имелись проблемы с наличием масок и антисептиков, то к 16 апреля практически все аптеки были обеспечены средствами защиты (медицинские маски или повязки), — рассказали в ведомстве. — В то же время оставались проблемы с обеспечением населения антисептиками и дезинфектантами для рук.
В Госконтроле отмечают, что в Брестской области маски отсутствовали в одной аптеке из 277 обследованных, антисептиков не было в 27. В Витебской области 13 апреля,
«В Минске во всех обследованных аптеках в продаже находились маски, в то же время в некоторых аптеках и торговых объектах имелись проблемы с наличием дезинфектантов», — уточняют в КГК.
Какая сейчас ситуация с масками в аптеках
По данным интернет-ресурса по поиску медтоваров 103.by, маски в Минске есть в 80 аптеках. Цены на них — от 83 копеек до 1,42 рубля. По данным tabletka.by, одноразовые маски от «Славянки» есть в 74 аптеках Минска (цены от 67 до 95 копеек), от «Элемы» — в 112 (цены от 1,1 до 1,95 рубля), остальных производителей — в единичных аптеках.
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Госконтроль в очередной раз проверил, есть ли в аптеках защитные средства (в первую очередь - маски и антисептики). В ведомстве заявляют, что ситуация с наличием...
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