Как проходят масштабные военные учения флота США

Источник материала: Tut.by

Издание Defence Blog пишет , что в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях проходят учение флота США — экипаж десантного корабля USS America проводит полеты на различных образцах военной авиатехники в составе 31-го экспедиционного отряда морской пехоты.

В учениях участвовали истребитель F-35B Lightning II, конвертоплан MV-22B Osprey, вертолеты CH-53E Super Stallion и MH-60R Sea Hawk. В Южно-Китайском море помимо USS America находятся еще несколько военных кораблей — эсминец USS Russell и прибрежный боевой корабль USS Gabrielle Gifford.

Ниже — серия из фотографий, сделанных ВМС США:



























