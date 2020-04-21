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Как проходят масштабные военные учения флота США
Источник материала: Tut.by
Издание Defence Blog
В учениях участвовали истребитель F-35B Lightning II, конвертоплан MV-22B Osprey, вертолеты CH-53E Super Stallion и MH-60R Sea Hawk. В Южно-Китайском море помимо USS America находятся еще несколько военных кораблей — эсминец USS Russell и прибрежный боевой корабль USS Gabrielle Gifford.
Ниже — серия из фотографий, сделанных ВМС США:
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В Южно-Китайском море помимо USS America находятся еще несколько военных кораблей.
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