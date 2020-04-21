После перерыва в 10 лет. Названа дата выхода нового сезона «Смешариков»

Источник материала: Tut.by

18 мая на сервисе «Кинопоиск HD» появятся новые «Смешарики». Последний сезон российского мультипликационного сериала выходил 10 лет назад. Всего в классическом формате 2D снято 52 новых эпизода. Об этом сообщает «КиноПоиск».





В ноябре 2019 года группа компаний «Рики», ответственная за создание популярного мультсериала, договорилась об использовании бренда «Смешарики» на сервисах и проектах «Яндекса». В рамках сделки, кроме нового сезона основного проекта, 27 апреля «КиноПоиск HD» выпустит продолжение анимационного проекта «Малышарики» — спин-оффа для самых маленьких зрителей.

На данный момент основной мультсериал «Смешарики» состоит из 210 серий, среди которых имеются как развлекательные, так и раскрывающие серьезные и даже философские темы. Продолжительность серий — около 6 минут 30 секунд (включая заставку и титры). Некоторые серии состоят из двух и трех частей. В дополнение к основному сериалу созданы полнометражный фильм-приквел «Смешарики. Начало» и полнометражные фильмы-сиквелы «Смешарики. Легенда о золотом драконе» и «Смешарики. Дежавю»,

«Смешарики» появились на экранах в 2003 году, их создавали в рамках образовательного проекта «Мир без насилия» и производили при поддержке Министерства культуры РФ. Главные герои анимационного проекта — милые круглые персонажи, у каждого из которых свой взгляд на вещи, увлечения и характер. Они интересуются всем, что происходит вокруг, ищут приключения и постоянно попадают в неожиданные ситуации.

К слову, платный онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD» до конца апреля будет для жителей Беларуси бесплатным .

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