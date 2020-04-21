Мужчина чистил трубы в саду и обнаружил внутри жуткий сюрприз. Вот что там было

Источник материала: Tut.by

Мужчина из США разобрал пластиковые трубы в своем саду, чтобы прочистить их, но в одной из труб оказалась совсем не грязь. Когда он попытался вытряхнуть содержимое, то увидел, что внутри его ждал довольно неприятный сюрприз. Мужчина снял видео: посмотрите, что он обнаружил.