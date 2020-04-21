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Мужчина чистил трубы в саду и обнаружил внутри жуткий сюрприз. Вот что там было
Источник материала: Tut.by
Мужчина из США разобрал пластиковые трубы в своем саду, чтобы прочистить их, но в одной из труб оказалась совсем не грязь. Когда он попытался вытряхнуть содержимое, то увидел, что внутри его ждал довольно неприятный сюрприз. Мужчина снял видео: посмотрите, что он обнаружил.
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В одной из труб оказалась совсем не грязь.
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